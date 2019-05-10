Fenerbahçe Vladimir Darida'yı kadrosuna katmak istiyor

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için Hertha Berlin'den Vladimir Darida'yı istediği öne sürüldü. Alman basınında Kicker'in haberine göre, Hertha Berlin yönetimi de Darida ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlıyor.

Haberde, Fenerbahçe ara transfer döneminde de Vladimir Darida'yı kadrosuna katmak istedi. Darida'nın da Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği ancak Hertha Berlin Genel Menajeri Michael Preetz'in transferi veto ettiği kaydedildi. Preetz'in ara transfer döneminde oyuncuyu elden çıkarmak istemediği ancak gelecek yaz için satışına onay verdiği belirtildi. Darida dışında Lustenberger ve Julius Kade'nin de ayrılığına izin verdiği ifade edildi.

Kontratı 2021'de bitecek olan Çek orta saha Darida için uygun bir bonservis bedeli talep edeceği öğrenilen Hertha'nın, orta sahaya Napoli'den Amadou Diawara'yı istediği bilgisi verildi. Diawara sonrası Darida'nın oynama şansı bulamayacağına vurgu yapıldı. Bu kararın ardından Fenerbahçe'nin sezon sonunda Darida'yı transfer etmek için girişimlerde bulunup bulunmayacağı merak ediliyor.

VLADİMİR DARİDA KİMDİR?

2015 yılında Freiburg'dan Hertha Berlin'e transfer olan Darida, 28 yaşında ve orta sahada görev yapıyor. Hertha Berlin ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Darida bu sezon Alman takımında fazla forma şansı bulamadı. Darida, 10 maçta 371 dakika sahada kalırken, 1 asist yaptı. Darida tüm kulvarlarda ise 13 maçta 585 dakika oynayarak, 1 asist yaptı.



