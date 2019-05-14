F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

İlk gününde 31.5 milyon TL toplanan 'Fenerbahçe WinWin' programının ikinci gününde Acun Ilıcalı ile birlikte ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, Fenerbahçeli eski boksör Adem Kılıçcı, futbolcu Mehmet Aurelio ve ünlü isimler Hakan Ural ile Emre Karayel yayına katıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da 21.40'da canlı yayına katıldı. Basketbol başantrenörü Zeljko Obradovic ve Final Four'a yükselen basketbol takımı oyuncuları katıldı. Fenerbahçe'nin efsane basketbolcularından İbrahim Kutluay da 'Fenerbahçe WinWin' programına katılan bir diğer isim oldu. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Star TV'de de "Fenerbahçe WinWin" programının yapılmasını istedi. İŞTE KAMPANYA'DA TOPLANAN PARA! Fenerbahçe WinWin kampanyası kapsamında Türkiye genelinde iki günde 123 bin forma satıldığı ve 950 bin SMS atıldığı duyuruldu. Açıklanan verilerin ardından 55 milyon 900 bin TL toplandığı belirtildi. ALİ KOÇ'UN PROGRAM SONU SÖZLERİ "Keşke tüm kulüpler bunu yapsa. Çok tatlı bir rekabet olur. Sahada rekabet var ama yapıcı rekabeti bilmiyoruz. Böyle bir rekabette rakamlar eminim ki, daha yüksek olur. Tabi yine Fenerbahçe'nin önde olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de çok farklı bir kültür var. Fikret Orman'ın başkanlığını tebrik ederim. Bize dokundurmadan geçemedi ama sağlık olsun. Onlar da daha önce denedi. Biz ilk defa deniyoruz ve sonuçlar ortada" Bunlar da ilginizi çekebilir Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler Comolli sürprizi! Tribünde görüldü F.Bahçe'den pankart açıklaması

Acun Ilıcalı ve Beyazıt Öztürk arasında ilginç bir iddialaşma yaşandı. Beyazıt Öztürk, "Acun sen ne kadar forma aldın?" diye sordu. Acun Ilıcalı ise, "Kim daha fazla forma alacak diye yarışalım mı?" cevabını verdi. Beyazıt Öztürk ise, "Acun sen bağışlıyorsan.... Beşte biri." diyerek esprili bir yanıt verdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, "Ben ne kadar forma alacağımı en son söyleyeceğim." ifadelerini kullandı. ACUN ILICALI VE BEYAZ'IN FORMA RAKAMLARI Acun Ilıcalı, kızı Yasemin adına 1907 adet özel forma aldığını açıkladı. Beyazıt Öztürk de 1000 adet forma aldı. Acun Ilıcalı, TV8'in veliahtı olarak açıkladığı kızı Leyla Ilıcalı adına 2 günlük reklam gelirlerini bağışladığını açıkladı. CANLI YAYINDA ALINAN FORMALAR Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, 1000 tane forma aldığını açıkladı. Kutlualp, formaların yarısını polis şehit ailelerine, yarısını ise TSK şehit ailelerine bağışladığını duyurdu. Mersin Fenerbahçeliler Derneği, 593 forma aldığını açıkladı. Adana Fenerbahçeliler Derneği ise 401 forma aldıklarını duyurdu. Denizci Fenerbahçeliler Derneği'nden Barış Türkmen, derneği adına 535 forma bağışladı. KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Burçin Ali Usta, 507 forma aldıklarını açıkladı. Ankara İş İnsanlar Derneği'nden Engin Aygüney, 506 forma satın aldıklarını açıkladı. Antalya Kemer Fenerbahçeliler Derneği'nden Süleyman Akça, 307 adet özel forma siparişi verdiğini duyurdu. Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in tanınan ismi Yücel Aslan, 250 forma aldıklarını duyurdu.

Kocaeli Fenerbahçe Sarı Lacivertliler Derneği'den Eyüp Aratay, 541 özel forma aldıklarını duyurdu. Oyuncu Emre Karayel, casting ajansı adına 100 forma aldıklarını ve bunu UNIFEB'e bağışladıklarını açıkladı. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği eski başkanı Cem Negrin, 505 forma aldı. FBİAD Başkanı Selami Çakır, üyelerinin toplam olarak 555 forma alacaklarını duyurdu. Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, Rize adına 5000 forma aldı. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin derneği adına 1907 forma satın aldı. Medicana Grubu Başkanı Hüseyin Öztürk, 1000 forma aldığını ve desteklerinin devam edeceğini duyurdu. Acun Ilıcalı, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve şu an başka bir takımda kariyerine devam eden bir futbolcunun 300 forma satın aldığını duyurdu. DIEGO LUGANO: "FENER'İ DESTEKLEYELİM" Uruguaylı eski futbolcu Diego Lugano, Brezilya'dan çektiği videoyla, "Brezilya'dan bir Fenerbahçe taraftarı olarak sizlere sesleniyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Kulüp için uapılan kampanyadan haberim oldu. Bir kez daha bu kadar sadık ve büyük bir taraftarın parçası olmaktan heyecan ve gurur duyuyorum. Ben hep derim ki her şey yolundayken, şampiyonken taraftar olmak çok kolaydır. Ama asıl zor ve önemli olan birlikte olunması gerkeen zamanlarda taraftarın beraberliğidir. Gerçekten Fener'e destek oldukları için gurur duyuyorum. Elimden gelen ne varsa Brezilya'dan destek oluyorum. Yine şampiyon olacağız, güzel günler gelecek. Bütün destekçilere kucak dolusu sevgi gönderiyorum. Fenerbahçe camiasına sevgiler. Fener'i destekleyelim!" mesajı gönderdi.

CANLI YAYINDA BAĞIŞLANAN FORMALAR Hamdi Akın: 1.000 forma

Bekir Okan: 300 forma

Recep Uzelli: 100 forma

Complete Group (Murat Kapki & Samet Güzel): 100 forma

Kazım Türkerler: 1.500 forma

Zafer Algöz: 200 forma

Volkan Eruçar (Fenerbahçe tribün grubu KFY kurucularından): 100 forma

Mustafa Taviloğlu: 300 forma

Abdullah Kiğılı: 300 forma

Mithat Erdem (Nusret Steakhouse ortaklarından): 500 forma

İsmini açıklamayan iş adamı: 1000 forma

Ozan Güven: 100 forma

Zeynep Demirel: 250 forma

Fenerbahçe futbol takımı: 10 bin forma CEM YILMAZ'DAN KAMPANYAYA KATILANLARA ÖZEL GÖSTERİ Programda Ali Koç, Ersun Yanal ve Fenerbahçe Futbol A Takımı da yer aldı. Cem Yılmaz kampanya için özel olarak tasarlanan formayı giyerken Alex de Souza'nın imzasını öptü. Ünlü komedyen ayrıca kampanyaya katılan 1500 kişiye özel bir gösteri düzenleyeceğini açıkladı. FUTBOLCULARDAN 10 BİN FORMA Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, takım halinde 10 bin forma satın alacaklarını ve bu formaları Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacaklarını söyledi. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hamdi Akın, 1 daire ve 1000 özel forma siparişi verdi. Ali Koç, "Fener Ol'da ilk gittiğim isimlerden biri Hamdi Akın'dı. İstediğimiz desteği, düşünmeden kabul etti." ifadelerini kullandı.