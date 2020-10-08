SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.10.2020 12:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına yağmur altında yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yağmur altında yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki idman saat 11.00'de başladı. İlk 30 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başlandı. Toplu kondisyon çalışması ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idmanda Gökhan Gönül ve Sosa takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, sakatlığı bulunan Arjantinli futbolcu Diego Perotti'nin de tedavisine devam edildi. Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu!Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu!
Maçlar seyircili mi oynanacak?Maçlar seyircili mi oynanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Salladık ama yıkamadık...
Salladık ama yıkamadık...
Ortalık karışacak... Bruma itiraf etti!
Ortalık karışacak... Bruma itiraf etti!
Okuduklarınıza inanamayacaksınız...
Okuduklarınıza inanamayacaksınız...
Galatasaray'da son dakika kararı! Kadro dışı kalıyor...
Galatasaray'da son dakika kararı! Kadro dışı kalıyor...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe yağmur altında çalıştı
Fenerbahçe yağmur altında çalıştı
Fenerbahçe ve Edin Visca gerçeği ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Visca gerçeği ortaya çıktı
Fenerbahçe'de flaş Rodrigues gelişmesi! Geri dönüyor...
Sıcak gelişme! Rodrigues geri dönüyor...
Uğurcan Çakır, 16 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli futbolcusu oldu
Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu!
Papiss Cisse: Fenerbahçe tercihi benim için kolay oldu
'F.Bahçe tercihi benim için kolay oldu'
Islam Slimani: Fenerbahçe benim için kabustu
Islam Slimani'den şok açıklamalar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.