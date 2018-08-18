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Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.08.2018 10:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Everton’lı Yannick Bolasie ve Barcelona’nın stoperi Thomas Vermaelen ile bir kez daha görüşecek.

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Fenerbahçe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Everton'da forma giyen kanat oyuncusu Yannick Bolasie'yi kiralamak için İngiliz kulübüyle bir kez daha görüşecek...

Phillip Cocu, özellikle bu transferin bitirilmesi için Fenerbahçe Yönetimi'ne büyük baskı yapıyor. Kanarya'nın Bolasie dışındaki bir başka hedefi ise Barcelona'nın Belçikalı stoperi Thomas Vermaelen. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun kulübeyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. (TAKVİM)

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Fenerbahçe thomas vermaelen barcelona Yannick Bolasie everton

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