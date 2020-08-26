SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe yarım sahada çift kale maç yaptı

Fenerbahçe yarım sahada çift kale maç yaptı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.08.2020 12:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.

Fenerbahçe yarım sahada çift kale maç yaptı

18 Ağustos'ta başladığı Topuk Yaylası kampında günde çift antrenman yapan Fenerbahçe, sabah 10.30'da basına açık idman gerçekleştirdi. Yeni transferler Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Thiam ve Novak da çalışmada yer aldı. Vedat Muriqi ve Tolgay Arslan ise sakatlıkları sebebiyle antrenmana çıkmadı.

İdmana ısınma koşusunun ardından pas çalışması ile başlayan Sarı-lacivertliler, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptı. Nabil Dirar ise ağrıları nedeniyle takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Mert Hakan'dan şampiyonluk sözleriMert Hakan'dan şampiyonluk sözleri
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erol Bulut’tan futbolculara sıkı takip
Erol Bulut’tan futbolculara uyarı
Fenerbahçe yarım sahada çift kale maç yaptı
F.Bahçe çift kale maç yaptı
Mert Hakan'dan şampiyonluk sözleri
Mert Hakan'dan şampiyonluk sözleri
Vedat Muriqi 19 milyon Euro bonservisle Lazio'da
İşte Vedat Muriqi'in bonservis bedeli
Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı!
Fenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı!
Lazio Vedat Muriqi için Fenerbahçe ile anlaştı!
Vedat Muriqi takımdan ayrıldı! Yeni adresi açıklandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.