Fenerbahçe'ye 127 milyon euro'luk golcü geliyor! Mourinho ikna etmek için çalışmalara başladı

Jose Mourinho'nun imzası sadece Türkiye'de değil Avrupa basınında da gündemde kalmaya devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı önümüzdeki sezon için takımı yıldızlarla doldurmaya kararlı...

127 MİLYON EURO'LUK GOLCÜ

Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Joao Felix için girişimlere başlayan Fenerbahçe yönetimi, İspanya'da manşetlerde yer aldı. Jose Mourinho'nun vatandaşı olan Felix'in sarı-lacivertlilere transfer olmasının ihtimali yüksek olarak yazılıyor. Temmuz 2019'da Benfica'ya Felix için 127 milyon Euro ödeyen Atletico Madrid, istediği performansı alamamıştı.

İKNA EDECEK

Atletico Madrid'in kadrosunda düşünülmeyen Portekizli oyuncu için devreye giren Mourinho, yıldız oyuncuyu ikna edecek. Kiralama formülü üstünde duran Fenerbahçe yönetimi, EURO 2024'ün ardından resmi girişimlere başlayacak.





