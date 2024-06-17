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Fenerbahçe'ye 127 milyon euro'luk golcü geliyor! Mourinho ikna etmek için çalışmalara başladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.06.2024 08:06
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Yeni sezonda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Jose Mourinho'nun verdiği listeye göre hareket eden sarı-lacivertliler çıtayı bir hayli yükseltti.

Fenerbahçe'ye 127 milyon euro'luk golcü geliyor! Mourinho ikna etmek için çalışmalara başladı
Joao Felix

Joao Felix

POR Portekiz
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Jose Mourinho'nun imzası sadece Türkiye'de değil Avrupa basınında da gündemde kalmaya devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı önümüzdeki sezon için takımı yıldızlarla doldurmaya kararlı...

127 MİLYON EURO'LUK GOLCÜ

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Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Joao Felix için girişimlere başlayan Fenerbahçe yönetimi, İspanya'da manşetlerde yer aldı. Jose Mourinho'nun vatandaşı olan Felix'in sarı-lacivertlilere transfer olmasının ihtimali yüksek olarak yazılıyor. Temmuz 2019'da Benfica'ya Felix için 127 milyon Euro ödeyen Atletico Madrid, istediği performansı alamamıştı.

İKNA EDECEK

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Atletico Madrid'in kadrosunda düşünülmeyen Portekizli oyuncu için devreye giren Mourinho, yıldız oyuncuyu ikna edecek. Kiralama formülü üstünde duran Fenerbahçe yönetimi, EURO 2024'ün ardından resmi girişimlere başlayacak.

Euro 2024 Canlı Skor


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José Mourinho fenerbahçe
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