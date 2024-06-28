Fenerbahçe'ye 20 milyon euro'luk yıldız oyuncu! Jose Mourinho istedi, Ali Koç alıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

BU ANLAŞMANIN ARDINDAN YENİ İDDİA!

Mourinho'nun özellikle istediği oyuncuların başında gelen Lazar Samardzic konusunda baskıyı arttıran sarı-lacivertliler, Udinese'ye 20 milyon euro önerdi. İtalyan basınında yer alan iddiaya göre; Fenerbahçe ile Udinese anlaşma sağladı.

TADIC İKNA ETTİ

Lazar Samardzic ile maaş konusunda da anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, Tadic'i devreye sokarak yıldız oyuncuyu kısa süre içinde ikna etti. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen bu transferin ardından sarı-lacivertliler hamlelerine devam edecek.





