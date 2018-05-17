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Fenerbahçe'ye 4.5 milyon euroluk piyango! Gerard...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.05.2018 15:19 | Son Güncelleme

İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın yeni teknik direktörü Steven Gerrard, eski dostu Skrtel'in takımına gelmesi için gemileri yaktı.

Fenerbahçe'ye 4.5 milyon euroluk piyango! Gerard...

Rangers, Fenerbahçe'nin kapısını 4.5 milyon euroluk bir teklifle çalacak. Sarı-Lacivertliler, bu teklifi kabul etmeye çok yakın.

Skrtel'in yüksek maliyeti, ilerleyen yaşı ve gelecek sezon sözleşmesinin bitecek olması Fenerbahçe için büyük handikaptı.

33 yaşındaki Slovak oyuncunun da Gerrard ile tekrar buluşmak istemesi, transferin olasılığını artırıyor.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe gerard Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
gönderin gitsin
fb de bgn takımda kalması gerekn 2 oyuncudan biri skrtel
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