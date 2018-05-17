Fenerbahçe'ye 4.5 milyon euroluk piyango! Gerard...

Rangers, Fenerbahçe'nin kapısını 4.5 milyon euroluk bir teklifle çalacak. Sarı-Lacivertliler, bu teklifi kabul etmeye çok yakın.

Skrtel'in yüksek maliyeti, ilerleyen yaşı ve gelecek sezon sözleşmesinin bitecek olması Fenerbahçe için büyük handikaptı.

33 yaşındaki Slovak oyuncunun da Gerrard ile tekrar buluşmak istemesi, transferin olasılığını artırıyor.

(AKŞAM)



