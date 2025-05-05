Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk Jose Mourinho müjdesi! Kabul ederse taraftarlar bayram edecek...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluk umutlarını tamamen tüketen Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefinde Jose Mourinho yer aldı. Şu ana kadar oynadığı hiçbir derbiyi kazanamayan Portekizli çalıştırıcı, taraftarlar tarafından istifaya davet edildi.

ALİ KOÇ VE JOSE MOURINHO

Ali Koç yönetimini maç içinde protesto eden Fenerbahçe taraftarı, Jose Mourinho'nun performansından da memnun değil. Yüksek tazminatı nedeniyle sarı-lacivertlilerin yollarını ayırmayı düşünmediği Mourinho için Suudi Arabistan'dan müjdeli bir haber geldi.

45 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq, iki yıl için 50 milyon Euro önerdiği iddia edildi. Mourinho'nun menajerine bu teklifi ileten Suudiler beklemeye geçti. Düşünmek için zaman isteyen Jose Mourinho, lig sonunda kararını verecek. Portekizli çalıştırıcı teklifi kabul etmesi halinde Fenerbahçe'den tazminatsız olarak ayrılmış olacak.