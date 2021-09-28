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Fenerbahçe'ye 6 isimden müjdeli haber!

28.09.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Dursun'un dönüşüne sevinen Sarı- Lacivertliler'de Serdar Aziz de tam olarak iyileşti. Sosa, Nazım ve Zajc'ın da perşembe olmasa da hafta sonuna kadar oynayabilecek duruma gelmelerine kesin gözle bakılıyor.

Fenerbahçe'ye 6 isimden müjdeli haber!

Teknik heyetin son dönemdeki kâbusu haline gelen sakatlık süreci geride kalıyor. Fenerbahçe'de haftalardır tedavileri devam eden oyunculardan iyi haber geldi. Serdar Dursun'un takıma dönüp son maçta süre almasının ardından Serdar Aziz için de sağlık ekibi, 'İyileşti' raporunu verdi. Deneyimli savunmacı bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacak. Görev verilmesi halinde Olympiakos karşısında oynayabilecek. Teknik heyetin sabırsızlıkla beklediği Sosa, Nazım ve Zajc'dan da aynı şekilde güzel haberler var. İki oyuncunun da tedavilerinin tamamlandığı, Yunan rakip karşısında riske edilemeseler de hafta sonundaki Kasımpaşa sınavında sahada olmalarına kesin gözle bakıldığı gelen bilgiler arasında.

SADECE İRFAN KALIYOR

İrfan Can'ın tedavisine devam edilirken rehabilite sürecinde olan bir diğer isim Tisserand'ın ise diğer takım arkadaşlarından birkaç gün sonra takımla çalışmalara başlama ihtimalinin olduğu kaydedildi. Pereira böylelikle Kasımpaşa maçında neredeyse tam kadro bir şekilde oyuncularını kritik maça hazırlayabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü José Sosa
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