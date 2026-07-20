Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu! Suudi Arabistan'dan dev teklif

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürerken, bu kez ayrılık ihtimali gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki önemli isimlerinden Sofyan Amrabat'a Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Al-Qadsiah'ın, Faslı yıldız için Fenerbahçe'ye 20 milyon euroluk resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

SUUDİLER KAPIYI ÇALDI

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, takımdaki yıldız isimlerden Sofyan Amrabat için sürpriz bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Qadsiah'ın, Faslı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için sarı-lacivertli kulübe 20 milyon euroluk teklif yaptığı iddia edildi.

YÖNETİMİN KARARI BEKLENİYOR

Suudi basınından Arriyadiyah'ın haberine göre Al-Qadsiah yönetimi, Amrabat transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istiyor. Fenerbahçe cephesinin ise deneyimli orta saha oyuncusuyla ilgili kararını teknik heyetle yapacağı değerlendirme sonrasında vereceği belirtiliyor.

PAZARLIKLAR HIZ KAZANABİLİR

Geride kalan sezonlarda orta sahadaki mücadeleci kimliği ve savunma katkısıyla dikkat çeken Amrabat, İsmail Kartal'ın planlarında önemli bir yere sahip olsa da, 20 milyon euroluk teklifin yönetim tarafından ciddi şekilde değerlendirileceği ifade ediliyo