Galatasaray'dan yüzyılın 10 numara harekatı! Bruno Fernandes için çılgın rakamlar masada

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dünya futbolunu sarsacak dev bir operasyona imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Manchester United’ın Portekizli süperstarı ve kaptanı Bruno Fernandes’i renklerine bağlamak adına tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

DURSUN ÖZBEK'TEN OKAN BURUK'A YILDIZ SÖZÜ

Transferdeki dev hamlenin arkasında Başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk arasındaki kritik zirve yatıyor. Dursun Özbek’in, tecrübeli çalıştırıcıya verdiği "Osimhen veya Icardi seviyesinde bir yıldız alacağım" sözü doğrultusunda düğmeye basıldı. Okan Buruk’un yeni sezonda orta sahadaki yaratıcı gücü artırmak ve oyunu yönlendirmek adına lider bir 10 numara talebinde bulunması üzerine, listenin ilk sırasına Bruno Fernandes yazıldı.

KESENİN AĞZI AÇILDI: 55 MİLYON EURO'LUK DEV PAKET

Portekizli yıldızı kadrosuna katmakta son derece kararlı olan Galatasaray yönetimi, bu transfer için kulüp tarihinin en büyük finansal kaynaklarından birini ayırdı. Kulise sızan bilgilere göre sarı-kırmızılılar;

31 yaşındaki yıldızın kulübü Manchester United'a 35 milyon Euro bonservis bedeli sunmaya hazırlanıyor.

Oyuncunun kendisine ise yıllık 20 milyon Euro'ya varan astronomik bir maaş teklif edildiği öğrenildi.

Transfer operasyonunda belirleyici ana unsur İngiliz devi Manchester United'ın takınacağı tavır olacak. Kaptanını kolay kolay bırakmak istemeyen İngiliz ekibinin ikna edilmesi için temaslarını kesintisiz sürdüren Galatasaray yönetimi, transfer döneminin en büyük bombasını patlatarak taraftarına tarihi bir hediye vermeyi hedefliyor.