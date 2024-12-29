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Fenerbahçe'ye Anderson Talisca freni! Al-Nassr cephesinden gelen açıklama her şeyi değiştirdi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.12.2024 22:11
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Fenerbahçe'nin kış transfer dönemindeki hedeflerinden biri olan yıldız futbolcu Anderson Talisca hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Brezilyalı oyuncunun forma giydiği Al-Nassr’ın CEO’su, Suudi Arabistan basınına sarı-lacivertlileri üzecek bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye Anderson Talisca freni! Al-Nassr cephesinden gelen açıklama her şeyi değiştirdi

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde bir numaralı transfer hedefi olan Anderson Talisca ile ilgili Suudi Arabistan'dan flaş bir açıklama geldi.

Son zamanlarda manşetleri süsleyen Anderson Talisca'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip Fenerbahçe'ye imza atması gündemdeydi. Ancak Al-Nassr CEO'sundan konuya dair kimsenin beklemediği bir açıklama geldi.

AL-NASSR CEO'SUNDAN NET AÇIKLAMA

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Suudi Arabistan basınından Okaz'a açıklamalarda bulunan Al-Nassr CEO'su Majed Al-Jumaan, takımın yıldız oyuncuları Talisca ve Sadio Mane'ye transfer teklifleri geldiğini doğruladı. Ancak Al-Jumaan, bu tekliflerin kulübün beklentilerinin oldukça altında olduğunu belirtti. Ayrıca Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Brezilyalı yıldız Talisca'nın, kulüpten alacakları nedeniyle takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığını ifade etti.

TALISCA'NIN RAKAMLARI

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Al Nassr'da 104 maçta forma giyen Anderson Talisca, 76 gol atarken, 10 asist yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Anderson Talisca fenerbahçe
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