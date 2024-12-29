Fenerbahçe'ye Anderson Talisca freni! Al-Nassr cephesinden gelen açıklama her şeyi değiştirdi

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde bir numaralı transfer hedefi olan Anderson Talisca ile ilgili Suudi Arabistan'dan flaş bir açıklama geldi.

Son zamanlarda manşetleri süsleyen Anderson Talisca'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip Fenerbahçe'ye imza atması gündemdeydi. Ancak Al-Nassr CEO'sundan konuya dair kimsenin beklemediği bir açıklama geldi.

AL-NASSR CEO'SUNDAN NET AÇIKLAMA



Suudi Arabistan basınından Okaz'a açıklamalarda bulunan Al-Nassr CEO'su Majed Al-Jumaan, takımın yıldız oyuncuları Talisca ve Sadio Mane'ye transfer teklifleri geldiğini doğruladı. Ancak Al-Jumaan, bu tekliflerin kulübün beklentilerinin oldukça altında olduğunu belirtti. Ayrıca Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Brezilyalı yıldız Talisca'nın, kulüpten alacakları nedeniyle takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığını ifade etti.

TALISCA'NIN RAKAMLARI

Al Nassr'da 104 maçta forma giyen Anderson Talisca, 76 gol atarken, 10 asist yaptı.