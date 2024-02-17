Fenerbahçe'ye ara transferde dönen Serdar Dursun'a 3 dakika yetti! Oyuna girer girmez golünü attı

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönen tecürbeli golcü Serdar Dursun, Çaykur Rizespor karşısında İsmail Kartal'ın yedek başlattığı Serdar Dursun oyuna ikinci yarıda dahil oldu.

3 DAKİKA YETTİ

Oyuna girmesinden yalnızca 3 dakika sonra golünü atmayı başaran Serdar Dursun eski takımına muhteşem bir dönüş yaparken klasikleşmiş 'Siuu' sevincini de yapmayı ihmal etmedi.

BOŞ GEÇMEDİ

Serdar Dursun attığı 8 golle, daha önce 2 kez hat trick yaptığı ve kariyerinde en çok gol attığı takım olan Çaykur Rizespor'u bu maçta da boş geçmedi.





