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  4. Fenerbahçe'ye ara transferde dönen Serdar Dursun'a 3 dakika yetti! Oyuna girer girmez golünü attı

Fenerbahçe'ye ara transferde dönen Serdar Dursun'a 3 dakika yetti! Oyuna girer girmez golünü attı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.02.2024 20:20 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde geri dönen Serdar Dursun, ikinci yarıda oyuna dahil olduğu Çaykur Rizespor mücadelesinde takımına beraberliği getiren golü kaydederek muhteşem bir dönüşe imza attı.

Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
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Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönen tecürbeli golcü Serdar Dursun, Çaykur Rizespor karşısında İsmail Kartal'ın yedek başlattığı Serdar Dursun oyuna ikinci yarıda dahil oldu.

3 DAKİKA YETTİ

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Oyuna girmesinden yalnızca 3 dakika sonra golünü atmayı başaran Serdar Dursun eski takımına muhteşem bir dönüş yaparken klasikleşmiş 'Siuu' sevincini de yapmayı ihmal etmedi.

BOŞ GEÇMEDİ

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Serdar Dursun attığı 8 golle, daha önce 2 kez hat trick yaptığı ve kariyerinde en çok gol attığı takım olan Çaykur Rizespor'u bu maçta da boş geçmedi.

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