SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye Arsenal'in yıldız oyuncusu Gabriel Martinelli yazıldı!

İsmail Kartal yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig temsilcisi Arsenal'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Martinelli'yi gündemine aldı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Avrupa'dan iki dev rakip de devreye girdi.

Fenerbahçe'ye Arsenal'in yıldız oyuncusu Gabriel Martinelli yazıldı!
Emre Şen
Gabriel Martinelli

Gabriel Martinelli

BRE Brezilya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Arsenal
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde gözünü İngiltere'ye çevirdi. İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda hücum hattına kaliteli bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, Arsenal forması giyen Brezilyalı yıldız Gabriel Martinelli'yi listesine eklediği iddia edildi.

İTALYA DEVLERİ DE TAKİPTE

CBS Sports'un aktardığı habere göre; 25 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu ile Avrupa'dan birçok kulüp ilgileniyor. İtalya Serie A devlerinden Roma ve Juventus'un Martinelli'yi kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Fenerbahçe'nin de Sambacı oyuncunun transfer durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

DÜNYA KUPASI PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

2026 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı formasıyla 4 mücadelede boy gösteren ve 1 gol kaydeden yetenekli oyuncu, milli takım kariyerinde ise toplam 27 maçta 5 kez ağları havalandırdı. Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen Martinelli'nin İngiliz ekibi Arsenal ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Futbol altyapısını Ituano'da alan Brezilyalı futbolcu, 2019-2020 sezonu başında 7.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal'a transfer olmuştu.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serdal Adalı'dan Mohamed Salah açıklaması! "Biz istemedik, istesek alırdık"Serdal Adalı'dan Mohamed Salah açıklaması! "Biz istemedik, istesek alırdık"
Mohamed Salah'ın karnındaki görüntü gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktıMohamed Salah'ın karnındaki görüntü gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe son dakika transfer haberleri transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Halef dizisinden ayrıldı! Yeni rolü için çarşafa girdi

Halef dizisinden ayrıldı! Yeni rolü için çarşafa girdi

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.