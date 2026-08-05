Fenerbahçe'ye Arsenal'in yıldız oyuncusu Gabriel Martinelli yazıldı!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde gözünü İngiltere'ye çevirdi. İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda hücum hattına kaliteli bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, Arsenal forması giyen Brezilyalı yıldız Gabriel Martinelli'yi listesine eklediği iddia edildi.
CBS Sports'un aktardığı habere göre; 25 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu ile Avrupa'dan birçok kulüp ilgileniyor. İtalya Serie A devlerinden Roma ve Juventus'un Martinelli'yi kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Fenerbahçe'nin de Sambacı oyuncunun transfer durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.
2026 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı formasıyla 4 mücadelede boy gösteren ve 1 gol kaydeden yetenekli oyuncu, milli takım kariyerinde ise toplam 27 maçta 5 kez ağları havalandırdı. Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen Martinelli'nin İngiliz ekibi Arsenal ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Futbol altyapısını Ituano'da alan Brezilyalı futbolcu, 2019-2020 sezonu başında 7.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal'a transfer olmuştu.
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