Serdal Adalı'dan Mohamed Salah açıklaması! "Biz istemedik, istesek alırdık"

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a imza atmasının ardından Beşiktaş cephesinden ilk resmi açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Mısırlı yıldızın transfer süreci ve basında çıkan iddialar hakkında son derece net konuştu.

"SALAH'I BİZ İSTEMEDİK!"

Basında yer alan haberleri üzüntüyle takip ettiğini belirten Serdal Adalı, "Mohamed Salah... Dünden beri üzüntüyle seyrediyorum. Camiama ve taraftarım iyi bilsin, bu transferi biz istemedik! Salah'ı biz almadık! Transfer çalımı yemişiz, alamamışız gibi bir durum yok. Önder Hoca güzel anlattı, kibarca anlattı 'Şimdilik' dedi ama yanlış anlaşılmış. O gün de 'Biz masadan kalktık, yokuz' diyebilirdik. Masadaydık da birileri gelmiş havası yaratılıyor." ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı.

"KİMSE ELİMİZDEN FUTBOLCU ALAMAZ"

Trabzonspor ile ilişkilerinin iyi olduğunun altını çizen Adalı, "Benim olduğum tarihten beri kimse elimizden futbolcu alamadı! Zaten Trabzonspor ile aramız iyi, böyle bir şey olmaz!" diyerek iki kulüp arasında herhangi bir gerginlik ya da rekabet sürtüşmesi yaşanmadığını vurguladı.

"TRANSFERİN HAVASI 3-5 GÜN SÜRER"

Siyah-beyazlı ekibin kadro planlaması ve gelecek transferler hakkında da bilgi veren Beşiktaş Başkanı, çalışmaların son derece planlı bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Önümüzdeki haftadan itibaren kadroya yeni isimlerin katılacağını müjdeleyen Serdal Adalı, "Her şey sahada belli olur, transferin havası 3-5 gün sürer. İyi bir takım kurduk. Önümüzdeki sezon ne olacağını göreceğiz hep beraber." diyerek sözlerini noktaladı.