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Mohamed Salah'ın karnındaki görüntü gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'ın bordo-mavili formayla verdiği ilk pozlarda dikkat çeken bir ayrıntı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yıldız oyuncunun karın bölgesindeki derin izleri gören sporseverler ilk anda endişelense de, yapılan açıklamalarla birlikte bu ilginç görüntünün asıl sebebi ortaya çıktı.

Mohamed Salah'ın karnındaki görüntü gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı
Emre Şen
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Bordo-mavili ekibin tarihi transferi Mohamed Salah, Trabzonspor formasıyla verdiği ilk görüntülerle futbol dünyasında büyük bir heyecan dalgası yarattı. Videoda yıldız futbolcunun fit görünümü dikkat çekerken, karnında oluşan çukur şeklindeki belirgin çizgiler taraftarların ve spor kamuoyunun gözünden kaçmadı.

ÖNCE ENDİŞEYE YOL AÇTI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerin ardından birçok kullanıcı, Salah'ın karnındaki bu derin izlerin daha önce geçirdiği ciddi bir operasyonun veya var olan bir sağlık sorununun belirtisi olabileceğini öne sürdü. Ameliyat izi olduğu iddiaları taraftarlar arasında kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı.

GERÇEĞİ ÖĞRENENLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

Mohamed Salah ın karnındaki görüntü gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı 1

Ortaya atılan iddiaların ardından işin aslı çok geçmeden anlaşıldı. Mısırlı yıldızın karnındaki o belirgin ve çukur şeklindeki çizgilerin herhangi bir cerrahi müdahale, yara ya da sağlık problemiyle yakından uzaktan alakası olmadığı öğrenildi.

Uzmanların yaptığı açıklamalara göre; bazı insanların karın kaslarında ve bağ dokusunda görülen anatomik yapı, cilt üzerinde bu tip doğal çöküklüklere ve çizgilere neden olabiliyor. Salah'ın karnındaki dikkat çeken o izlerin de tamamen genetik bir vücut yapısından ve düşük yağ oranından kaynaklandığı belirtildi. İşin gerçeğini öğrenen futbolseverler ise derin bir nefes aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor mohamed salah
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