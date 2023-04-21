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Fenerbahçe'ye az kalsın elenecek olan Sevilla, Manchester United'ı darmadağın etti!

21.04.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçlarının ardından Sevilla, Juventus, Roma ve Bayer Leverkusen yarı finale yükseldi. Böylece yarı finalde Juventus-Sevilla, Roma-Bayer Leverkusen maçları oynanacak.

Fenerbahçe'ye az kalsın elenecek olan Sevilla, Manchester United'ı darmadağın etti!

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonu yarı finalistleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş etabı, dört maçla tamamlandı. Karşılaşmaların ardından turnuvada yarı finale kalan takımlar belirlendi.

ROMA, UZATMALARDA GÜLDÜ

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İtalya'nın Roma takımı, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u normal süresi 2-1 sona eren ve uzatmalara giden maçta 4-1 yenerek finale kaldı.

SEVILLA, MANU'YU YIKTI

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İspanya'nın Sevilla takımı, 2-2 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği İngiliz takımı Manchester United'ı 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

JUVENTUS, SKORU KORUDU

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Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon, ilk maçta 1-0 yenildiği İtalyan takımı Juventus ile kozlarını paylaştı. Juventus, 1-1 sona eren maç sonunda yarı finale çıktı.

Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile karşılaştı. Alman temsilcisi maçı 4-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçların ardından yarı finalde Juventus, Sevilla ile eşleşirken Roma ise Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

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