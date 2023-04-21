Fenerbahçe'ye az kalsın elenecek olan Sevilla, Manchester United'ı darmadağın etti!

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonu yarı finalistleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş etabı, dört maçla tamamlandı. Karşılaşmaların ardından turnuvada yarı finale kalan takımlar belirlendi.

ROMA, UZATMALARDA GÜLDÜ

İtalya'nın Roma takımı, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u normal süresi 2-1 sona eren ve uzatmalara giden maçta 4-1 yenerek finale kaldı.

SEVILLA, MANU'YU YIKTI

İspanya'nın Sevilla takımı, 2-2 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği İngiliz takımı Manchester United'ı 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

JUVENTUS, SKORU KORUDU

Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon, ilk maçta 1-0 yenildiği İtalyan takımı Juventus ile kozlarını paylaştı. Juventus, 1-1 sona eren maç sonunda yarı finale çıktı.

Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile karşılaştı. Alman temsilcisi maçı 4-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçların ardından yarı finalde Juventus, Sevilla ile eşleşirken Roma ise Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

