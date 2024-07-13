Fenerbahçe'ye baş döndüren Ferdi Kadıoğlu teklifi! Mourinho 'gitmesin' dedi ama dünya devi aklını çelebilir...

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi yaşanıyor. EURO 2024'te gösterdiği performansla hafızalarda yer eden milli oyuncunun talipleri iyiden iyiye arttı.

MOURINHO GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Takımı incelip yorum yapan ve raporunu Ali Koç yönetimine sunan Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den ayrılmaması gerektiğini iletti. Bu talebe olumlu yanıt veren Ali Koç cephesi, Ferdi'nin ne teklif gelirse gelsin satılmayacağını yineledi.

MANCHESTER UNITED DEVREYE GİRDİ

Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dudak ısırtan Ferdi Kadıoğlu için İngliz devi Manchester United devreye girdi. 35 milyon Euro civarı bir bonservisi gözden çıkartan ManU, Ferdi Kadıoğlu'nu ikna edebilirse transfer gerçekleşebilir. Ferdi'nin ikna olmaması durumunda Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncuyu göndermeyecek.

