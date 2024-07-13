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  4. Fenerbahçe'ye baş döndüren Ferdi Kadıoğlu teklifi! Mourinho 'gitmesin' dedi ama dünya devi aklını çelebilir...

Fenerbahçe'ye baş döndüren Ferdi Kadıoğlu teklifi! Mourinho 'gitmesin' dedi ama dünya devi aklını çelebilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.07.2024 09:08
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Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı kesin olmayan Ferdi Kadıoğlu için şimdi de Manchester United devreye girdi. Mourinho'nun takımda kalmasını istediği ve yönetime rapor sunduğu Ferdi Kadıoğlu için gelen teklif baş döndüren cinsten...

Fenerbahçe'ye baş döndüren Ferdi Kadıoğlu teklifi! Mourinho 'gitmesin' dedi ama dünya devi aklını çelebilir...
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi yaşanıyor. EURO 2024'te gösterdiği performansla hafızalarda yer eden milli oyuncunun talipleri iyiden iyiye arttı.

MOURINHO GİTMESİNİ İSTEMİYOR

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Takımı incelip yorum yapan ve raporunu Ali Koç yönetimine sunan Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den ayrılmaması gerektiğini iletti. Bu talebe olumlu yanıt veren Ali Koç cephesi, Ferdi'nin ne teklif gelirse gelsin satılmayacağını yineledi.

MANCHESTER UNITED DEVREYE GİRDİ

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Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dudak ısırtan Ferdi Kadıoğlu için İngliz devi Manchester United devreye girdi. 35 milyon Euro civarı bir bonservisi gözden çıkartan ManU, Ferdi Kadıoğlu'nu ikna edebilirse transfer gerçekleşebilir. Ferdi'nin ikna olmaması durumunda Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncuyu göndermeyecek.

Euro 2024
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Anahtar Kelimeler:
Manchester United Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe
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