Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Nottingham maçında darbe almıştı...

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, kritik Antalyaspor karşılaşması öncesinde kadro ve sistem planlamasını netleştirdi. Sarı-lacivertlilerde eksiklere rağmen üçlü savunma düzeninden vazgeçilmeyecek.

BİR KÖTÜ HABER DAHA

Karşılaşma öncesi sakatlıklarla boğuşan Tedesco'ya bir kötü haber daha geldi. Sakatlık listesine son eklenen isim Nene oldu. Nottingham Forest maçında kasık bölgesine aldığı darbe sonrası ağrıları devam eden Malili oyuncunun Antalyaspor karşılaşmasında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaleci Ederson, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü’nün tedavileri sürüyor. Sağlık ekibi, eksiklerin bir an önce sahalara dönebilmesi için yoğun mesai harcıyor.