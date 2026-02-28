SPOR

Arne Slot'tan Galatasaray eşleşmesi sonrası ilk açıklama! "Daha önce de karşılaşmıştık...."

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray’ın rakibi Liverpool oldu. Daha önce 5 kez karşılaşan iki ekip, bu kez çeyrek final bileti için kozlarını paylaşacak. Arne Slot, eşleşmenin zor geçeceğini vurgularken, İstanbul’daki maçtan daha iyi oynamaları gerektiğini söyledi.

Cevdet Berker İşleyen

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray’ın rakibi İngiliz devi Liverpool oldu. Kura çekimini eski Hırvat futbolcu Ivan Rakitic yaptı.

SADECE 1 YENİLGİ

Arne Slot tan Galatasaray eşleşmesi sonrası ilk açıklama! "Daha önce de karşılaşmıştık...." 1

Sarı-kırmızılılar ile Liverpool bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İki ekip son olarak bu sezon lig aşamasında RAMS Park’ta kozlarını paylaşmış, mücadeleyi Victor Osimhen’in penaltıdan kaydettiği golle Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

İngiliz temsilcisini 2024 yazından bu yana Hollandalı teknik adam Arne Slot çalıştırıyor. Slot’un ekibinde, Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst da yardımcı antrenör olarak görev alıyor.

Eşleşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Arne Slot, şu ifadeleri kullandı:

"Kura çekimindeki olasılıkları göz önüne aldığımızda, beklediğimiz sonucu aldık. Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi lig aşamasında daha önce karşılaştık.

İstanbul'da, Eylül ayında İstanbul'da oynadığımız maçtan daha iyi bir performans sergilememiz gerekecek. Galatasaray, Juventus'a karşı aldığı olumlu sonuçlarla son 16'ya kaldı. Bu eşleşme zor geçecek.

Heyecanlıyız. Lig aşamasında, burada olmak için çok çalıştık. Son 16'dayız ve burada olmanın tadını çıkarmak istiyoruz.

Galatasaray maçları öncesinde de önemli müsabakalara çıkacağız. Umarım olabildiğince hazır oluruz."

Son 16 turunda oynanacak bu kritik eşleşme, iki takımın Avrupa’daki rekabetine yeni bir sayfa ekleyecek.

