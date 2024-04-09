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Fenerbahçe'ye bir şok daha gelebilir! Galatasaray maçının ardından İrfan Can Kahveci sürprizi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.04.2024 18:08
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Fenerbahçe, 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa'da maçında "müsabakayı terk etme" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. Bu açıklamanın ardından sarı-lacivertlilere bir şok daha geleceği iddia edildi.

Fenerbahçe'ye bir şok daha gelebilir! Galatasaray maçının ardından İrfan Can Kahveci sürprizi...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Kulübünün 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçında "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği ve sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Ahmet Ketenci'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği duyuruldu.

BİR ŞOK DAHA GELEBİLİR

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Fenerbahçe'nin son aylarda en formda oyuncusu olan İrfan Can Kahveci, PFDK’ye sevk ediliyor. Sevk gerekçesinin küfürlü tezahürata aleni şekilde eşlik etmesi olarak gösterileceği iddia ediliyor.

HENÜZ YALANLAMA GELMEDİ

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Sosyal medyada ortaya atılan bu iddianın ardından Fenerbahçe yönetiminden henüz bir yalanlama gelmedi.

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