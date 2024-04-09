Fenerbahçe'ye bir şok daha gelebilir! Galatasaray maçının ardından İrfan Can Kahveci sürprizi...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Kulübünün 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçında "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği ve sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Ahmet Ketenci'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği duyuruldu.

BİR ŞOK DAHA GELEBİLİR

Fenerbahçe'nin son aylarda en formda oyuncusu olan İrfan Can Kahveci, PFDK’ye sevk ediliyor. Sevk gerekçesinin küfürlü tezahürata aleni şekilde eşlik etmesi olarak gösterileceği iddia ediliyor.

HENÜZ YALANLAMA GELMEDİ

Sosyal medyada ortaya atılan bu iddianın ardından Fenerbahçe yönetiminden henüz bir yalanlama gelmedi.





