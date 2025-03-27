Fenerbahçe’ye Bodrum’da coşkulu karşılama

Sarı-lacivertli kafiye havaalanında aprondan direkt takım otobüsüne bindi. Taraftarlar havaalanı dışında tezahüratlar eşliğinde takımlarına destek verdi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde takım yoğun güvenlik önlemleri altında Bodrum'da konaklayacağı otele hareket etti.
Fenerbahçe kamp kadrosu da açıklandı. Teknik direktör Jose Mourinho’yla sosyal medya üzerinden yaşadığı tartışma sonrası son maçlarda oynatılmayan Allan Saint-Maximin de kafileyle Bodrum’a getirildi.
Sarı-lacivertlilerin Bodrum FK maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
“Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Yusuf Akçicek, Levent Mercan, Amrabat, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz Aydın, Kostic, Tadic, Talisca, Saint-Maximin, Dzeko, En-Nesyri, Cenk Tosun.”
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