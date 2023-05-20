Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! Kimse bunu beklemiyordu... 160 milyonluk teklif

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken yeni sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kazanmış durumda. Sarı-Lacivertliler'de eksik bölgelere yapılacak takviyelerin yanı sıra takımdaki bazı isimlerle de yolların ayrılması beklenirken, sezon başında PSV'den kiralanan ve devre arasında opsiyonunun kullanılarak transfer edilen Bruma için beklenmedik bir teklif geldi.

PORTO'DAN BEKLENMEDİK TEKLİF

İddaya göre; Portekiz devi Porto, Portekizli oyuncu Bruma için Sarı-lacivertli kulübe 7.5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao, Bruma'yı takımında görmek istediğini yönetime bildirdi.

4 GOL 5 ASİST

Devre arasında Braga'ya kiralanan Bruma, Portekiz ekibinde çıktığı 18 müsabakada 4 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek Portekiz basınında geniş yer bulmuştu.

