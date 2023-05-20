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Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! Kimse bunu beklemiyordu... 160 milyonluk teklif

20.05.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen ve Galatasaray'ın ardından kupanın en büyük favorisi olan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, sezon başında PSV'den kiralık olarak kadroya katılan Bruma için beklenmedik bir teklif geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! Kimse bunu beklemiyordu... 160 milyonluk teklif
Bruma

Bruma

POR Portekiz
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
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Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken yeni sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kazanmış durumda. Sarı-Lacivertliler'de eksik bölgelere yapılacak takviyelerin yanı sıra takımdaki bazı isimlerle de yolların ayrılması beklenirken, sezon başında PSV'den kiralanan ve devre arasında opsiyonunun kullanılarak transfer edilen Bruma için beklenmedik bir teklif geldi.

PORTO'DAN BEKLENMEDİK TEKLİF

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İddaya göre; Portekiz devi Porto, Portekizli oyuncu Bruma için Sarı-lacivertli kulübe 7.5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao, Bruma'yı takımında görmek istediğini yönetime bildirdi.

4 GOL 5 ASİST

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Devre arasında Braga'ya kiralanan Bruma, Portekiz ekibinde çıktığı 18 müsabakada 4 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek Portekiz basınında geniş yer bulmuştu.

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