Fenerbahçe'ye çılgın sponsorluk! Anlaşmaya varıldı... Rüya takım için heyecanlandıran gelişme

Sarı lacivertliler, 100 milyon Euroluk sponsorluk anlasması imzalıyor.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI

Sarı-lacivertli yönetim, Hamdi Ulukaya'nın sahibi oldugu ünlü Amerikan yoğurt sirketi Chobani ile stat isim hakkı için prensip anlaşmasına vardı. Anlaşmaya gore, koyu Fenerbaçe taraftarı ve Başkan Ali Koç'un yakın arkadaşı olan Ulukaya, sarı lacivertlilere yıllık 20 milyon Euro civarı bir para odeyecek.

ANLAŞMA İMZA AŞAMASINA GELDİ

Ulukaya ile Fenerbahçeli yoneticiler arasındaki anlaşma imza aşsamasına geldi. Detaylarla ilgili calışmaların sona ermesinin ardından sponsorluk anlaşmasının kamuoyuna duyurulması bekleniyor.