SPOR

74
71
51
50
48
45
42
40
39
39
39
37
36
34
34
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'ye çılgın sponsorluk! Anlaşmaya varıldı... Rüya takım için heyecanlandıran gelişme

Fenerbahçe'ye çılgın sponsorluk! Anlaşmaya varıldı... Rüya takım için heyecanlandıran gelişme

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
18.04.2025 11:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Hisse satısı ve sermaye artırımından elde edecegi 1.5 milyar TL gelir ile Bankalar Birligi borcunu kapatıp, gelecek sezon ruya takım kurmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye mujdeli bir haber geldi.

Fenerbahçe'ye çılgın sponsorluk! Anlaşmaya varıldı... Rüya takım için heyecanlandıran gelişme

Sarı lacivertliler, 100 milyon Euroluk sponsorluk anlasması imzalıyor.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI

5

Sarı-lacivertli yönetim, Hamdi Ulukaya'nın sahibi oldugu ünlü Amerikan yoğurt sirketi Chobani ile stat isim hakkı için prensip anlaşmasına vardı. Anlaşmaya gore, koyu Fenerbaçe taraftarı ve Başkan Ali Koç'un yakın arkadaşı olan Ulukaya, sarı lacivertlilere yıllık 20 milyon Euro civarı bir para odeyecek.

ANLAŞMA İMZA AŞAMASINA GELDİ

4

Ulukaya ile Fenerbahçeli yoneticiler arasındaki anlaşma imza aşsamasına geldi. Detaylarla ilgili calışmaların sona ermesinin ardından sponsorluk anlaşmasının kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Canlı Skor

Osimhen: "Sözlerim yanlış anlaşıldı"Osimhen: "Sözlerim yanlış anlaşıldı"
Boupendza'nın ölümünü 4 saatte unuttular! Boupendza'nın ölümünü 4 saatte unuttular!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik ziyaretlerin sebebi belli oldu! Masada iki konu varmış

Kritik ziyaretlerin sebebi belli oldu! Masada iki konu varmış

Savaş hazırlığını TV'de ifşa ettiler! 9 ABD uçağı iniş yaptı

Savaş hazırlığını TV'de ifşa ettiler! 9 ABD uçağı iniş yaptı

Beşiktaş'a Premier Lig'den dev gibi golcü!

Beşiktaş'a Premier Lig'den dev gibi golcü!

Osimhen: "Sözlerim yanlış anlaşıldı"

Osimhen: "Sözlerim yanlış anlaşıldı"

Boupendza'nın ölümünü 4 saatte unuttular!

Boupendza'nın ölümünü 4 saatte unuttular!

Fenerbahçe'ye çılgın sponsorluk! Rüya takım...

Fenerbahçe'ye çılgın sponsorluk! Rüya takım...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.