Fenerbahçe'ye derbi öncesi 3 futbolcusundan şoke eden haber! Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde için resmi açıklama geldi..

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına çıkmıştı. Sarı - lacivertliler, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve lider Galatasaray'ın yenildiği haftayı kayıpsız kapattı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Jayden Oosterwolde, mücadelenin 17. dakikasında sakatlanarak yerini Bright Osayi-Samuel'e bırakmıştı.

Oyuna ikinci yarının başında dahil olan Joshua King ise 78. dakikada sakatlanmış ve Serdar Dursun'a yerini bırakmak zorunda kalmıştı.

Enner Valencia da son dakikalarda sakatlanmış ancak oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için oyundan çıkamamıştı.

Fenerbahçe, üç futbolcu için resmi bir açıklama yayımladı. İşte sarı - lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan duyuru;

Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi, Enner Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Enner Valencia'nın yeniden değerlendirilmesinin ilerleyen günlerde yapılacağı aktarıldı.

Tedavisine başlanan futbolcuların durumuyla ilgili detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi verileceği kaydedildi

