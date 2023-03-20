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Fenerbahçe'ye derbi öncesi 3 futbolcusundan şoke eden haber! Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde için resmi açıklama geldi..

20.03.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmış ve lider Galatasaray'ın Konyaspor'a yenildiği haftayı 3 puanla kapatmıştı. Sarı - lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, Joshua King ve Enner Valencia, karşılaşmada sakatlanmıştı. Gelecek hafta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, konuyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye derbi öncesi 3 futbolcusundan şoke eden haber! Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde için resmi açıklama geldi..

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına çıkmıştı. Sarı - lacivertliler, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve lider Galatasaray'ın yenildiği haftayı kayıpsız kapattı.

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Fenerbahçe'de yeni transfer Jayden Oosterwolde, mücadelenin 17. dakikasında sakatlanarak yerini Bright Osayi-Samuel'e bırakmıştı.

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Oyuna ikinci yarının başında dahil olan Joshua King ise 78. dakikada sakatlanmış ve Serdar Dursun'a yerini bırakmak zorunda kalmıştı.

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Enner Valencia da son dakikalarda sakatlanmış ancak oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için oyundan çıkamamıştı.

Fenerbahçe, üç futbolcu için resmi bir açıklama yayımladı. İşte sarı - lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan duyuru;

Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi, Enner Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirildi.

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Enner Valencia'nın yeniden değerlendirilmesinin ilerleyen günlerde yapılacağı aktarıldı.

Tedavisine başlanan futbolcuların durumuyla ilgili detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi verileceği kaydedildi

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