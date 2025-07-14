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Fenerbahçe'ye Diego Carlos piyangosu! Tecrübeli stoper için Burnley iddiası...

Geçtiğimiz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’dan transfer olan Diego Carlos için Fenerbahçe yeni takım ararken, sarı lacivertlilere resmen piyango vurdu.

Fenerbahçe'ye Diego Carlos piyangosu! Tecrübeli stoper için Burnley iddiası...
Burak Kavuncu
Diego Carlos

Diego Carlos

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon adı sıklıkla sakatlıklar ile anılan ve bu sebepten bir türlü düzenli forma şansı bulamayan defans oyuncusu Diego Carlos, Jose Mourinho’nun gözünden düştü. Sarı lacivertli kulüp de oyuncu için yeni kulüp aramaya başladı. Tam da bu sırada oyuncunun menajerinden gelen Burnley haberi, Fenerbahçe’de yüzleri güldürdü.

BURNLEY İSTEKLİ

Fenerbahçe ye Diego Carlos piyangosu! Tecrübeli stoper için Burnley iddiası... 1

İngiltere Premier lig’e bu sezon çıkan ve kadrosunu yenilemek için çalışmalara başlayan Burnley, gözünü Fenerbahçe’nin stoperine dikti. İngiliz kulübüyle yürütülen görüşmelerde sona gelinirken, transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

SADECE 4 MAÇ OYNAYABİLDİ!

Fenerbahçe ye Diego Carlos piyangosu! Tecrübeli stoper için Burnley iddiası... 2

Sarı-lacivertlilerle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için Fenerbahçe, Aston Villa'ya 11 milyon euro ödemişti. Diego Carlos, sarı-lacivertli takımda 4 maçta süre aldı.

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