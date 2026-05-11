SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Okan Buruk istedi, Galatasaray sezon bitmeden anlaşma sağladı!

Şampiyon Galatasaray'da iç transferde sıcak saatler yaşanıyor. Taraftarın sevgilisi olan Mario Lemina ile yeni sezon için kesin anlaşma sağlandı.

Okan Buruk istedi, Galatasaray sezon bitmeden anlaşma sağladı!
Emre Şen
Mario Lemina

Mario Lemina

GAB Gabon
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluğunu ilan ederek üst üste 4. kez bu sevinci yaşayan ve büyük hedefine ulaşan Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması için vakit kaybetmeden düğmeye bastı. Dış transferde dünyaca ünlü isimlerle anılan sarı-kırmızılı yönetim, takımın iskeletini koruma hedefi doğrultusunda iç transferde çok kritik bir hamleye imza attı.

ORTA SAHANIN DİNAMOSU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Okan Buruk istedi, Galatasaray sezon bitmeden anlaşma sağladı! 1

Teknik heyetin raporu doğrultusunda iç transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray yönetimi, orta saha hattının en kilit isimlerinden biri olan tecrübeli yıldız Mario Lemina ile masaya oturdu.

Uzun süredir devam eden ve taraftarın da sonucunu merakla beklediği görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre, gösterdiği üst düzey performansla Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına giren Lemina, yeni sezonda da parçalı formayı terletmeye devam edecek.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLMUŞTU

Okan Buruk istedi, Galatasaray sezon bitmeden anlaşma sağladı! 2

Özellikle ligin şampiyonluk yolundaki en kritik karşılaşmalarında ortaya koyduğu mücadeleci futbol, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve savunmaya verdiği kritik katkıyla taraftarın büyük takdirini toplayan Mario Lemina ile nikah tazelenecek olması, camiada büyük sevinç yarattı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ta transfer şov başlıyor!Beşiktaş'ta transfer şov başlıyor!
Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastıFenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray Mario Lemina
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Fransa Başbakanı açıkladı: "Semptomlar tespit edildi"

Fransa Başbakanı açıkladı: "Semptomlar tespit edildi"

Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ın gözü Galatasaray'da!

Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ın gözü Galatasaray'da!

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.