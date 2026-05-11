Okan Buruk istedi, Galatasaray sezon bitmeden anlaşma sağladı!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluğunu ilan ederek üst üste 4. kez bu sevinci yaşayan ve büyük hedefine ulaşan Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması için vakit kaybetmeden düğmeye bastı. Dış transferde dünyaca ünlü isimlerle anılan sarı-kırmızılı yönetim, takımın iskeletini koruma hedefi doğrultusunda iç transferde çok kritik bir hamleye imza attı.

ORTA SAHANIN DİNAMOSU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Teknik heyetin raporu doğrultusunda iç transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray yönetimi, orta saha hattının en kilit isimlerinden biri olan tecrübeli yıldız Mario Lemina ile masaya oturdu.

Uzun süredir devam eden ve taraftarın da sonucunu merakla beklediği görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre, gösterdiği üst düzey performansla Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına giren Lemina, yeni sezonda da parçalı formayı terletmeye devam edecek.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLMUŞTU

Özellikle ligin şampiyonluk yolundaki en kritik karşılaşmalarında ortaya koyduğu mücadeleci futbol, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve savunmaya verdiği kritik katkıyla taraftarın büyük takdirini toplayan Mario Lemina ile nikah tazelenecek olması, camiada büyük sevinç yarattı.