Beşiktaş'ta transfer şov başlıyor! Serdal Adalı düğmeye bastı

Beşiktaş'ta kriz zirvede! Sergen Yalçın'ın olası istifasını o yıldız ismin engellediği ortaya çıkarken, yönetimin dev transfer planı da sızdı.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de hayal kırıklıklarıyla dolu, adeta kabus gibi bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Beşiktaş'ta tam anlamıyla kaos yaşanıyor. Trabzonspor karşısında alınan yenilginin ardından Dolmabahçe'de taraftarın hem yönetime hem de teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik yüksek sesli protestoları ve istifa çağrıları bardağı taşıran son damla oldu.

İSTİFAYI ORKUN KÖKÇÜ ENGELLEDİ!

Trbzonspor mağlubiyeti sonrası eleştirilerin odak noktası haline gelen Sergen Yalçın, yaptığı "Görevim devam ediyor" açıklamasıyla pes etmeyeceğinin sinyalini verirken, arka planda yaşananlar da gün yüzüne çıktı.

İstifa baskılarının zirve yaptığı anlarda, takımın tecrübeli kaptanı ve orta sahadaki lideri Orkun Kökçü'nün devreye girdiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun Sergen Yalçın'a sahip çıkarak takım adına hocasının istifa etmesini kesinlikle istemediği ve arkasında durduğu belirtildi. Orkun'un bu hamlesinin ardından Serdal Adalı yönetimi de tecrübeli çalıştırıcıya olan desteğini devam ettirme kararı aldı.

1.5 SAATLİK ZİRVE VE TRANSFER ŞOVU!

Başkan Serdal Adalı öncülüğünde yaklaşık 1.5 saat süren acil bir toplantı gerçekleştiren siyah-beyazlı yönetim, yeni sezon için çok radikal kararlar aldı.

Takımda ciddi bir değişime gitmeye hazırlanan yönetimin, transfer için de düğmeye bastığı kaydedildi. Daha önce kadroya en az 6 takviye yapacağını ifade eden Başkan Adalı'nın, yaşanan bu krizin ardından söz konusu rakamı daha da yukarı çekeceği ve dev bir transfer şovu başlatacağı iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetim ile Sergen Yalçın'ın, kritik Çaykur Rizespor maçından hemen sonra son kez bir araya geleceği ve Beşiktaş'ın yeni sezondaki nihai yol haritasının bu toplantıda kesin olarak belirleneceği vurgulandı.

