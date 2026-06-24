SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe’ye Düzce’de coşkulu karşılama

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce’ye gelen Fenerbahçe kafilesi, Kaynaşlı’da Düzce Fenerbahçeliler Derneği tarafından karşılandı. Onlarca taraftarın katıldığı organizasyonda teknik heyete çiçek takdim edildi.

Fenerbahçe’ye Düzce’de coşkulu karşılama
Cevdet Berker İşleyen

Yeni sezon hazırlıkları için Düzce’ye gelen Fenerbahçe kafilesi, Kaynaşlı’da taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Düzce Fenerbahçeliler Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen karşılama programına onlarca sarı-lacivertli taraftar katıldı. Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan kafileye sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, futbolcular ve teknik heyetle fotoğraf çektirebilmek için yoğun çaba harcadı.

Karşılama sırasında teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyete çiçek takdim edilirken, taraftarların oluşturduğu coşkulu atmosfer dikkat çekti.

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdürecek olan Fenerbahçe’nin kentteki kamp süresince taraftarlarla çeşitli etkinliklerde bir araya gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’ye Düzce’de coşkulu karşılama 1

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otel önünde beklenmedik protesto! TFF Başkanı taraftara parmak salladıOtel önünde beklenmedik protesto! TFF Başkanı taraftara parmak salladı
Aykut Kocaman her şeyi bir bir anlattı! "Ben de TV'den öğrendim"Aykut Kocaman her şeyi bir bir anlattı! "Ben de TV'den öğrendim"
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe fenerbaçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'

Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'

Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'

Gana'dan İngiltere'ye geçit yok! Hesaplar son haftaya kaldı

Gana'dan İngiltere'ye geçit yok! Hesaplar son haftaya kaldı

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı

Fiyatı 25 TL'ye düştü, markette 120 TL: 'Zarar ettiriyor'

Fiyatı 25 TL'ye düştü, markette 120 TL: 'Zarar ettiriyor'

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.