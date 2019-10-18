Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu müjdesi

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sürprizi... Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de sabah gerçekleşen idmanda Emre Belözoğlu ve Max Kruse takımla çalıştı.

Denizlispor hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye Arnavutluk maçının ardından kaburgasında kırık tespit edilen Emre ve kasığındaki ağrı nedeniyle özel programla çalışan Kruse'den müjdeli haber geldi.

Sarı-Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan ve hafta boyu yapılan idmanlarda yer almayan iki futbolcu, bu sabah gerçekleşen antrenmanda takımla çalıştı.

Yapılacak idmanla birlikte iki ismin durumu hakkında karar verilmesi bekleniyor. Ayrıca grip olan Harun Tekin'in de antrenmanda yer aldığı öğrenildi.

