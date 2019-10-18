SPOR

Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu müjdesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.10.2019 12:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'ndan müjdeli haber... A Milli Takımımızın Arnavutluk ile oynadığı maçta sakatlanan ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı konuşulan Emre Belözoğlu sabahki antrenmanda takımla çalıştı.

Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu müjdesi

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sürprizi... Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de sabah gerçekleşen idmanda Emre Belözoğlu ve Max Kruse takımla çalıştı.

Denizlispor hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye Arnavutluk maçının ardından kaburgasında kırık tespit edilen Emre ve kasığındaki ağrı nedeniyle özel programla çalışan Kruse'den müjdeli haber geldi.

Sarı-Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan ve hafta boyu yapılan idmanlarda yer almayan iki futbolcu, bu sabah gerçekleşen antrenmanda takımla çalıştı.

Yapılacak idmanla birlikte iki ismin durumu hakkında karar verilmesi bekleniyor. Ayrıca grip olan Harun Tekin'in de antrenmanda yer aldığı öğrenildi.

Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada... Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada...
Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına tepkiFenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına tepki
Rami'den asker selamı eleştirilerine tepki!Rami'den asker selamı eleştirilerine tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe emre belözoğlu

En Çok Okunan Haberler

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Falcao'ya müthiş talip! Geri dönüyor

Falcao'ya müthiş talip! Geri dönüyor

Juventus, Merih Demiral için kararını verdi

Juventus, Merih Demiral için kararını verdi

Messi'den çarpıcı Falcao yorumu

Messi'den çarpıcı Falcao yorumu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Harun Tekin'den inanılmaz hata! Damga vurdu

Harun Tekin'den inanılmaz hata! Damga vurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

F.Bahçe'den flaş Volkan kararı!

F.Bahçe'den flaş Volkan kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu müjdesi

F.Bahçe'de büyük sürpriz! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına tepki

Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına tepki

Rami'den asker selamı eleştirilerine tepki!

Rami'den asker selamı eleştirilerine tepki!

Tahkim Kurulu'ndan kural hatası kararı!

Tahkim Kurulu'ndan kural hatası kararı!

Adil Rami'den 'asker selamlı' paylaşım

Adil Rami'den 'asker selamlı' paylaşım

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi fırtınası

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi fırtınası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.