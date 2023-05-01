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Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Kendisi de gitmek istiyor... Tam 200 milyon TL!

01.05.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken transfer temasları da sıklaşmış durumda. Yeni sezon için bazı isimlerle de yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de bu yönde bir gelişme yaşanırken, başarılı oyuncu Emre Mor için İtalyan basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Kendisi de gitmek istiyor... Tam 200 milyon TL!
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Takıma yapılacak takviyelerin yanında takımdan gönderilecek bazı isimler için de yeni kararlar alınırken, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Emre Mor için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

F.BAHÇE'YE PİYANGO VURDU!

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İtalya basınında çıkan haberlere göre, başarılı oyuncu için İtalyan ekipleri devreye girmiş durumda. Emre Mor için ciddi bir menajerlik süreci yönetilirken, oyuncu için 9 milyon euro miktarlarına da çıkılabilir. İlk olarak Emre'yi kiralamak isteyen İtalyanlar, daha sonra ise performansı ile orantılı olarak 9 milyon euro gibi ciddi bir rakamı göze alıyor.

AVRUPA'YA DÖNMEYE İSTEKLİ

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19 yaşındayken Alman devi Borussia Dortmund ile sözleşme imzalayarak Avrupa'nın yolunu tutan Emre Mor daha sonra Celta Vigo, Olimpiakos gibi takımlarda forma giymişti. Genç oyuncu tekrardan Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek istediği öğrenilirken, tekliflere sıcak bakıyor.

37 MAÇTA 6 GOL 3 ASİST

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Fenerbahçe formasıyla 37 resmi maçta görev alan Emre Mor, 6 gol ve 3 asistlik performansıyla takımına özel bir katkı sağladı.

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