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Fenerbahçe'ye evinde hüsran! 10 kişi kalan Kayserispor kupaya geçit vermedi

08.02.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe evinde Kayserispor ile karşılaştı. İlk yarının sonlarına doğru Kayserispor 10 kişi kaldı. Karşılaşmayı 90+3'te gelen golle Kayserispor kazandı.

Fenerbahçe'ye evinde hüsran! 10 kişi kalan Kayserispor kupaya geçit vermedi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe evinde Kayserispor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Ozan Tufan'ın yerde kalması sonrası hakem kırmızı kartını gösterdi ve Kayserispor 10 kişi kaldı. Karşılaşmayı 90+3'te gelen golle Kayserispor kazandı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

  1. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Osayi Samuel’in rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit’ta kaldı.

  2. dakikada ceza sahası dışından Carlos Mane’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı şekilde dışarıya gitti.

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  1. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Mert Hakan Yandaş’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mergim Berisha’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

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45+1. dakikada Ozan Tufan rakiplerini geçerek ceza sahası içine girmek isterken, Uğur Demirok’un müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler ilk olarak Uğur’a sarı kart verdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, Uğur Demirok’a direkt kırmızı kart göstererek oyundan attı.

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İKİNCİ YARI

  1. Yukatel Kayserispor takımında Bilal Bayazit, sarı kart görüyor.

  2. Yukatel Kayserispor takımında Olivier Kemen hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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  1. Ceza sahası içinde topla buluşan Emrah Başsan, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Berke Özer kurtarıyor.

90+3 GOL! Ramazan Civelek takımını öne geçiren golü atıyor.

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Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare (Dk. 66 Rossi), Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Ozan Tufan (Dk. 49 Pelkas), Crespo, Mert Hakan Yandaş, Valencia (Dk. 66 Serdar Dursun), Berisha

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Mert Çetin, Uğur Demirok, Carole, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Attamah), İbrahim Akdağ (Dk. 85 Ramazan Civelek), Mane (Dk. 46 Hosseini), Emrah Başsan, Bertolacci (Dk. 73 Kemen), Mustafa Pektemek (Dk. 46 Cardoso)

Gol: Dk. 90+3 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 45+3 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Bilal Bayazit, Dk. 75 Kemen (Yukatel Kayserispor), Dk. 84 Min-jae (Fenerbahçe)

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Kadıköy
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