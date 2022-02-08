Fenerbahçe'ye evinde hüsran! 10 kişi kalan Kayserispor kupaya geçit vermedi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe evinde Kayserispor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Ozan Tufan'ın yerde kalması sonrası hakem kırmızı kartını gösterdi ve Kayserispor 10 kişi kaldı. Karşılaşmayı 90+3'te gelen golle Kayserispor kazandı.
dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Osayi Samuel’in rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit’ta kaldı.
45+1. dakikada Ozan Tufan rakiplerini geçerek ceza sahası içine girmek isterken, Uğur Demirok’un müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler ilk olarak Uğur’a sarı kart verdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, Uğur Demirok’a direkt kırmızı kart göstererek oyundan attı.
Yukatel Kayserispor takımında Bilal Bayazit, sarı kart görüyor.
90+3 GOL! Ramazan Civelek takımını öne geçiren golü atıyor.
Stat: Ülker
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken
Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare (Dk. 66 Rossi), Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Ozan Tufan (Dk. 49 Pelkas), Crespo, Mert Hakan Yandaş, Valencia (Dk. 66 Serdar Dursun), Berisha
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Mert Çetin, Uğur Demirok, Carole, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Attamah), İbrahim Akdağ (Dk. 85 Ramazan Civelek), Mane (Dk. 46 Hosseini), Emrah Başsan, Bertolacci (Dk. 73 Kemen), Mustafa Pektemek (Dk. 46 Cardoso)
Gol: Dk. 90+3 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 45+3 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 74 Bilal Bayazit, Dk. 75 Kemen (Yukatel Kayserispor), Dk. 84 Min-jae (Fenerbahçe)
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