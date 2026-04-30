Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Dünya devine gidiyor

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
İngiltere Premier Lig'de Brighton formasıyla gösterdiği müthiş performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'na dünya devi resmen talip oldu.
TeamTALK'ın duyurduğu son dakika haberine göre; İngiliz devi Manchester United, uzun süredir yakından takip ettiği Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Ferdi için kapıyı 50 milyon Euro'dan açan Brighton yetkilileri, Manchester United ile pazarlıkları başladı.
Bu olası dev transfer sadece İngiltere'de değil, Türkiye'de de büyük bir yankı uyandıracak. Yapılan anlaşma gereği, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'dan bir sonraki satışının karından Fenerbahçe kulübüne yüzde 10 pay verilecek.
