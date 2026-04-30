Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Dünya devine gidiyor

İngiltere Premier Lig'de Brighton formasıyla gösterdiği müthiş performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'na dünya devi resmen talip oldu.

MANCHESTER UNITED DÜĞMEYE BASTI

TeamTALK'ın duyurduğu son dakika haberine göre; İngiliz devi Manchester United, uzun süredir yakından takip ettiği Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Ferdi için kapıyı 50 milyon Euro'dan açan Brighton yetkilileri, Manchester United ile pazarlıkları başladı.

FENERBAHÇE'YE PİYANGO VURACAK

Bu olası dev transfer sadece İngiltere'de değil, Türkiye'de de büyük bir yankı uyandıracak. Yapılan anlaşma gereği, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'dan bir sonraki satışının karından Fenerbahçe kulübüne yüzde 10 pay verilecek.