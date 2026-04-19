Fenerbahçe'ye final şoku! Vakıfbank bir kez daha şampiyon

Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun en büyüğü, nefes kesen final serisinin ardından belli oldu. VakıfBank, ezeli rakibi Fenerbahçe Medicana'yı devirerek tahtını korudu.

Burak Kavuncu

Türk voleybolunun iki devini karşı karşıya getiren Vodafone Sultanlar Ligi final serisi, tarihi bir finale sahne oldu. Serinin 5. ve son maçında Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 mağlup eden VakıfBank, seride durumu 3-2’ye getirerek şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Bu zaferle sarı-siyahlılar toplamda 15. kez Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi.

SULTANLARIN SULTANI VAKIFBANK! 15. ŞAMPİYONLUK GELDİ

Vodafone Sultanlar Ligi finalinde Fenerbahçe Medicana'yı seride 3-2 mağlup eden VakıfBank, üst üste 2., toplamda ise 15. şampiyonluğunu ilan ederek zirveye ambargo koydu.

VAKIFBANK DOMİNASYONU SÜRÜYOR

Büyük bir heyecana sahne olan final serisinin karar maçında oyunun kontrolünü elinde tutan VakıfBank, rakibine setlerde 3-1’lik üstünlük kurarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Son yıllardaki istikrarlı grafiğini sürdüren sarı-siyahlı ekip, üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşarak "Sultanlar Ligi"ndeki hegemonyasını perçinledi.

FENERBAHÇE MEDİCANA İÇİN KÂBUS TEKRARLANDI

Son olarak 2023/24 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Fenerbahçe Medicana ise finalde yine VakıfBank engeline takıldı. Üst üste ikinci sezonunda da final serisini rakibine kaybeden sarı-lacivertliler, büyük umutlarla başladığı yılı hüsranla kapattı.

SARI MELEKLER SEZONU TEK KUPAYLA BİTİRDİ

Şampiyonluğu son maçta kaçıran Fenerbahçe Medicana için 2025/26 sezonu beklentilerin uzağında kaldı. Sezon başında alınan Şampiyonlar Kupası ile teselli bulan "Sarı Melekler", diğer kulvarlarda hedeflediği noktaya ulaşamadı. Vodafone Sultanlar Ligi'nde finalist olan Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne de çeyrek finalde veda etti. Sarı-lacivertliler ayrıca Kupa Voley'e yarı final aşamasında veda ederken, tek şampiyonluğunu Şampiyonlar Kupası'nı alarak yaşadı.

VakıfBank cephesinde 15. şampiyonluğun coşkusu yaşanırken, Fenerbahçe cephesinde ise üst üste kaybedilen finallerin ardından yeni sezon yapılanması merakla bekleniyor.

