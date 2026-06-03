Trabzonspor'da beklenen an! Sidny Cabral imzayı atmak için İstanbul'a geldi

Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Trabzonspor, transfer piyasasında sessizliğini bozdu. Bordo-mavili kulüp, uzun süredir görüşme halinde olduğu ve prensipte el sıkıştığı Sidny Cabral transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

İSTANBUL'A AYAK BASTI

Transfer görüşmeleri tüm hızıyla devam ederken taraftarları heyecanlandıran en önemli gelişme bugün yaşandı. Bordo-mavili yönetimin anlaşma sağladığı Sidny Cabral, İstanbul'a geldi. Başarılı futbolcunun İstanbul'a inişinin ardından, vakit kaybetmeden kapsamlı sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi imza töreni için son prosedürlerin tamamlanması bekleniyor.

KASADAN YAKLAŞIK 6 MİLYON EURO ÇIKACAK

Bu önemli takviyenin mali detayları da ortaya çıkmaya başladı. Trabzonspor yönetiminin, bu transferi bitirmek adına Portekiz devi Benfica ile yürüttüğü sıkı pazarlıkların ardından yaklaşık 6 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli üzerinden el sıkıştığı öğrenildi.

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4 YILLIK SÖZLEŞME VE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Bordo-mavililerin, sağlık kontrollerinde bir pürüz çıkmaması halinde Sidny Cabral ile uzun vadeli bir planlama yaparak 4 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Geride bıraktığımız sezonda Estrela ve Benfica formalarıyla Portekiz Ligi'nde boy gösteren Cabral, sahaya çıktığı 23 resmi karşılaşmada sergilediği 6 gol ve 6 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.