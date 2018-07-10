Fenerbahçe'ye Fransız golcü: Kevin Gameiro

Fenerbahçe’de forvet krizi, Roberto Soldado’nun elindeki kırıkla iyice büyüdü. Takımda sağlıklı bir golcünün olmaması nedeniyle Damien Comolli, transferde önceliği bu bölgeye verdi. Birçok isim ile temas kuran Fransız futbol adamının gündemine aldığı son isim, vatandaşı Kevin Gameiro oldu. Comolli ile 31 yaşındaki forvet arasında görüşmelerin başladığı kaydedildi.
Comolli gidebilir
Atletico Madrid’in transfer çalışmaları, Fenerbahçe’nin yıldız futbolcuyu kiralama ihtimalini artırdı. İspanyol devi, Milan’ın golcüsü Nikola Kalinic’i imza attırma aşamasına getirdi. Hırvat forvetin transferinin bitmesi halinde, Fenerbahçe’nin Gameiro’yu kadrosuna katma şansı daha da yükselecek. Comolli’nin kısa sürede İspanya’ya giderek işi bitirmesi bekleniyor.
Vietto da listede
Sarı-Lacivertliler, Atletico’nun bir diğer golcüsü Luciano Vietto’yu da gündemine aldı. Geçtiğimiz sezonu Valencia’da kiralık olarak geçiren Arjantinli oyuncu, kulübüne geri döndü. Eğer Atletico ile Gameiro konusunda anlaşma sağlanamazsa, Comolli, 24 yaşındaki Vietto için pazarlıklara başlayabilir. (FANATİK)
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