Fenerbahçe'ye Hatay maçı öncesi kötü haber! İsmail Yüksek ve Samet Akaydin sakatlandı

Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında çift kale maç yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

İKİ OYUNCUDAN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in arka adalesinde kısmi zorlanma, İsmail Yüksek'in arka adalesinde ise yırtık tespit edildi. İki futbolcunun da Hatayspor maçında forma giymesi beklenmiyor.