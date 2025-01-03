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  4. Fenerbahçe'ye Hatay maçı öncesi kötü haber! İsmail Yüksek ve Samet Akaydin sakatlandı

Fenerbahçe'ye Hatay maçı öncesi kötü haber! İsmail Yüksek ve Samet Akaydin sakatlandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.01.2025 14:39
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin'in arka adalesinde kısmi zorlanma, İsmail Yüksek'in arka adalesinde ise yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'ye Hatay maçı öncesi kötü haber! İsmail Yüksek ve Samet Akaydin sakatlandı
Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında çift kale maç yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

İKİ OYUNCUDAN KÖTÜ HABER

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Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in arka adalesinde kısmi zorlanma, İsmail Yüksek'in arka adalesinde ise yırtık tespit edildi. İki futbolcunun da Hatayspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

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İsmail Yüksek fenerbahçe samet akaydın
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