SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'ye İngiltere'den transfer!

Fenerbahçe'ye İngiltere'den transfer!

31.05.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin İngiltere'de Southampton forması giyen kanat oyuncusu Moussa Djenepo'yu transfer etmesi gündemde. Djenepo, Fenerbahçe'ye geliyor mu? İşte yanıtı ve detaylar...

Fenerbahçe'ye İngiltere'den transfer!

Spor Toto Süper Lig’de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Southampton’da forma giyen Moussa Djenepo’yu transfer etmek istediği gündemde. Detaylar haberde…

FENERBAHÇE'DEN KİRALAMA PLANI

Ada basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

MOUSSA DJENEPO'NUN ÖNÜ AÇILACAK

Southampton, futbolcunun yerine Robbie Brady ile anlaşmaya vardı. Bu transfer açıklandıktan sonra Malili kanat oyuncusunun da önünün açılacağı belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU

Fenerbahçe’nin, maliyeti yüksek olması sebebiyle Djenepo’yu satın alma opsiyonuyla kiralayacağı, futbolcunun da sarı-lacivertlilere sıcak baktığı ifade edildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

1.77 boyundaki futbolcu, sol kanat ve sağ kanatta oynayabiliyor. Moussa Djenepo geride bıraktığımız sezon Southampton’da 31 maçta 1502 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti.

MALİ MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR

Moussa Djenepo, Standard Liege ekibinde başladığı macerasına 2019-20 sezonundan itibaren Southampton’da devam etmişti. Mali U20 Takımı’nda 3 maçta 6 gol atan futbolcu, 2017’den beri oynadığı Mali A Milli Takımı formasıyla da 17 maçta 2 gol attı.

SÖZLEŞMESİ VE GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Moussa Djenepo’nun kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Futbolcunun piyasa değeri ise 13 milyon Euro olarak gösteriliyor. (Ajansspor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
''Manuel Pellegrini, Fenerbahçe'yi reddetti''''Manuel Pellegrini, Fenerbahçe'yi reddetti''
Adil Rami'nin gözyaşlarıAdil Rami'nin gözyaşları
Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Son Dakika: 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes

Galatasaray iki transferi bitirdi!

Galatasaray iki transferi bitirdi!

Süper Lig devinden yılın bombası! Görüşmeler başladı

Süper Lig devinden yılın bombası! Görüşmeler başladı

İlk kez bir Türk başantrenör EuroLeague şampiyonu oldu

İlk kez bir Türk başantrenör EuroLeague şampiyonu oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fenerbahçe'de veda! 16 yıl sonra...

Fenerbahçe'de veda! 16 yıl sonra...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cenk Tosun imzayı attı

Cenk Tosun imzayı attı

Aboubakar'a 3 yıllık sözleşme! Fenerbahçe...

Aboubakar'a 3 yıllık sözleşme! Fenerbahçe...

Maçta inanılmaz olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Maçta inanılmaz olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.