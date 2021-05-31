Fenerbahçe'ye İngiltere'den transfer!

Spor Toto Süper Lig’de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Southampton’da forma giyen Moussa Djenepo’yu transfer etmek istediği gündemde. Detaylar haberde…

FENERBAHÇE'DEN KİRALAMA PLANI

Ada basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

MOUSSA DJENEPO'NUN ÖNÜ AÇILACAK

Southampton, futbolcunun yerine Robbie Brady ile anlaşmaya vardı. Bu transfer açıklandıktan sonra Malili kanat oyuncusunun da önünün açılacağı belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU

Fenerbahçe’nin, maliyeti yüksek olması sebebiyle Djenepo’yu satın alma opsiyonuyla kiralayacağı, futbolcunun da sarı-lacivertlilere sıcak baktığı ifade edildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

1.77 boyundaki futbolcu, sol kanat ve sağ kanatta oynayabiliyor. Moussa Djenepo geride bıraktığımız sezon Southampton’da 31 maçta 1502 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti.

MALİ MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR

Moussa Djenepo, Standard Liege ekibinde başladığı macerasına 2019-20 sezonundan itibaren Southampton’da devam etmişti. Mali U20 Takımı’nda 3 maçta 6 gol atan futbolcu, 2017’den beri oynadığı Mali A Milli Takımı formasıyla da 17 maçta 2 gol attı.

SÖZLEŞMESİ VE GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Moussa Djenepo’nun kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Futbolcunun piyasa değeri ise 13 milyon Euro olarak gösteriliyor. (Ajansspor)

