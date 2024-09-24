Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci şoku! Galatasaray kancayı taktı!

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde kariyer sezonu geçiren İrfan Can Kahveci, Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle ilk 11'den uzaklaştı. 29 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi, sezonun tamamlanmasıyla sona erecek. Henüz sözleşmesi uzatılmayan milli oyuncu, bedelsiz olarak takımdan ayrılabilir.

GALATASARAY HABER YOLLADI

Gelen bilgilere göre sezon sonu Galatasaray yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. İddialara göre sarı - kırmızılı kulüp tarafından İrfan Can Kahveci'ye gelmesi için sürekli haber yollandığı yönünde. Öte yandan tecrübeli futbolcunun tercihi kariyerine düzenli forma giyebileceği bir kulüp olduğu yönünde.

SADECE 1 MAÇA 11'DE BAŞLADI

2020-21 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye imza atan milli oyuncu, sarı-lacivertli forma altında 138 karşılaşmada 30 gol ve 24 asistlik bir performans sergiledi.

Bu sezon ise çıktığı 9 karşılaşmadan sadece ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçında ilk 11'de yer alan Kahveci, 1 gol ve 1 asist üretti.