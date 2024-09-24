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Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci şoku! Galatasaray kancayı taktı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.09.2024 19:51
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun fazla forma şansı vermediği İrfan Can Kahveci hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek milli futbolcu için Galatasaray'dan beklenmedik bir transfer öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci şoku! Galatasaray kancayı taktı!
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde kariyer sezonu geçiren İrfan Can Kahveci, Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle ilk 11'den uzaklaştı. 29 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi, sezonun tamamlanmasıyla sona erecek. Henüz sözleşmesi uzatılmayan milli oyuncu, bedelsiz olarak takımdan ayrılabilir.

GALATASARAY HABER YOLLADI

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Gelen bilgilere göre sezon sonu Galatasaray yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. İddialara göre sarı - kırmızılı kulüp tarafından İrfan Can Kahveci'ye gelmesi için sürekli haber yollandığı yönünde. Öte yandan tecrübeli futbolcunun tercihi kariyerine düzenli forma giyebileceği bir kulüp olduğu yönünde.

SADECE 1 MAÇA 11'DE BAŞLADI

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2020-21 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye imza atan milli oyuncu, sarı-lacivertli forma altında 138 karşılaşmada 30 gol ve 24 asistlik bir performans sergiledi.

Bu sezon ise çıktığı 9 karşılaşmadan sadece ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçında ilk 11'de yer alan Kahveci, 1 gol ve 1 asist üretti.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal José Mourinho İrfan Can Kahveci fenerbahçe galatasaray
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