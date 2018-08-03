Fenerbahçe'ye Jonas müjdesi

Portekiz basınında yer alan haberler göre Brezilyalı golcü, Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'ın yaklaşık 6 milyon Euro'luk teklifini kabul etti.
Son olarak Benfica Başkanı Vieira'yı da bu transfer konusunda ikna eden 34 yaşındaki Jonas'ın transferinin hafta sonu resmileşmesi bekleniyor. Jonas geçen sezon resmi maçlarda 37 gole imza atmıştı.
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