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Fenerbahçe'ye Jonas müjdesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.08.2018 22:59 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye Portekiz'den müjdeli bir haber geldi. Geçen sezon takımın en golcü ismi olan Jonas, Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a gidiyor.

Fenerbahçe'ye Jonas müjdesi

Portekiz basınında yer alan haberler göre Brezilyalı golcü, Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'ın yaklaşık 6 milyon Euro'luk teklifini kabul etti.

Son olarak Benfica Başkanı Vieira'yı da bu transfer konusunda ikna eden 34 yaşındaki Jonas'ın transferinin hafta sonu resmileşmesi bekleniyor. Jonas geçen sezon resmi maçlarda 37 gole imza atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
jonas Benfica Fenerbahçe

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