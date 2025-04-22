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  4. Fenerbahçe'ye karşı 2. golde kafayı vurmuştu! Kayserispor'un golcüsü Duckens Nazon Mourinho ile dalga geçti, Fenerbahçeli taraftarlar çılgına döndü

Fenerbahçe'ye karşı 2. golde kafayı vurmuştu! Kayserispor'un golcüsü Duckens Nazon Mourinho ile dalga geçti, Fenerbahçeli taraftarlar çılgına döndü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.04.2025 08:19
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Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken Sarı-Lacivertliler'e şampiyonluk yolunda büyük bir yara vermişti. Kayseri ekibinde 2. golde kafa vuruşu yapan golcü isim Nazon, Portekizli çalıştırıcı Mourinho ile maçtan sonra yaşadığı bir diyalogu paylaşırken bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye karşı 2. golde kafayı vurmuştu! Kayserispor'un golcüsü Duckens Nazon Mourinho ile dalga geçti, Fenerbahçeli taraftarlar çılgına döndü
Duckens Nazon

Duckens Nazon

HAI Haiti
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Yukatel Kayseripor
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Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü gol sonrası 3-3 berabere kalırken şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.

Bu beraberlikle zirvede Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de moraller tamamen bozulurken, Asbaşkan Acun Ilıcalı 'Şampiyonluk şansımız zor' ifadelerini kullandı.

NAZON'UN MOU PAYLAŞIMI OLAY OLDU

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Öte yandan Kayserispor'un 2. golünde kafa vuruşunu yapan Duckens Nazon, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video yayınladı.

Duckens Nazon, yaptığı paylaşımda Jose Mourinho'nun görüntüsünü yayınlarken "Az önce Mourinho'nun elini sıktım. Çok sinirliydi. Ona 'Özür dilerim patron' dedim" ifadelerine yer verdi.

TARAFTARDAN TEPKİ

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Nazon'un bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlarca 'dalga geçmek' olarak yorumlanırken, Kayserisporlu futbolcuya tepkiler çığ gibi büyüdü.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor son dakika fenerbahçe mourinho
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