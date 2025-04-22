Fenerbahçe'ye karşı 2. golde kafayı vurmuştu! Kayserispor'un golcüsü Duckens Nazon Mourinho ile dalga geçti, Fenerbahçeli taraftarlar çılgına döndü

Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü gol sonrası 3-3 berabere kalırken şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.

Bu beraberlikle zirvede Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de moraller tamamen bozulurken, Asbaşkan Acun Ilıcalı 'Şampiyonluk şansımız zor' ifadelerini kullandı.

NAZON'UN MOU PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Öte yandan Kayserispor'un 2. golünde kafa vuruşunu yapan Duckens Nazon, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video yayınladı.

Duckens Nazon, yaptığı paylaşımda Jose Mourinho'nun görüntüsünü yayınlarken "Az önce Mourinho'nun elini sıktım. Çok sinirliydi. Ona 'Özür dilerim patron' dedim" ifadelerine yer verdi.

TARAFTARDAN TEPKİ

Nazon'un bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlarca 'dalga geçmek' olarak yorumlanırken, Kayserisporlu futbolcuya tepkiler çığ gibi büyüdü.

İŞTE O PAYLAŞIM...