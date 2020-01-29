Fenerbahçe'ye kötü haberi Hakan Çalhanoğlu verdi: Ricardo Rodriguez transferi olmadı

İtalyan devi Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri...
"Sakatlıktan çok iyi döndüm, fiziksel olarak çok iyi hazırlandım. Benim için dünkü maç çok önemliydi. 2 gol birden atıp, turu geçmek çok güzel. İnşallah böyle devam ederim. Tabii ki insanların beklentileri oluyor, yorumları okuyorum. Eleştiri olacak futbolda önemli olan profesyonel kalmak. Çünkü bugün kötü oynarsın, yarın her şey değişebilir.
Attığım ikinci gol daha zordu. Fazla alanım da yoktu. Kaleci antrenörümüz bana, "Ben Batistuta ile çalıştım. O, kaleye bakar ve en sert vuruşunu yapar" demişti. Ben de aynen öyle yaptım, onun dediklerini uyguladım ve gol oldu.
İki kere kupa finali kaybettim ben. İnşallah bu sene nasip olur. Hedefimiz tabii ki Juventus maçını da kazanıp, kupaya ulaşmak. Kupa kaldırmak istiyorum ben. Futbolcuların ilk hedefi odur. Dünkü maç bitti artık, pazar günkü maça odaklanmamız gerekiyor. En önemlisi sağlık. Umarım sakatlık geçirmem.
2 hafta benim için sakatlıktan dolayı çok zor geçti. Merih için de çok üzüldüm onunla da sık sık konuşuyorum. Bu aralar herkes sakatlanıyor, böyle olunca da insan korkuyor. Avrupa Şampiyonası da yaklaşıyor. Sakatlanan tüm takım arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım en yakın zamanda geri dönerler. Sakatlık çok kötü bir şey, kimsenin sakatlık geçirmemesini diliyorum.
Rodriguez bana Fenerbahçe'yi sordu. Hatta Kjaer de Rodriguez ile sık sık görüştü. Rodriguez çok sıcak baktı Fenerbahçe'ye hatta gelmeyi de istiyordu. Ancak duyduğum kadarıyla sanırım olmadı transferi. O da profesyonelce davranıyor şu anda burada antrenmanlara çıkıyor. Ben ona Türkiye'den, İstanbul'un ne kadar güzel olduğundan, insanların ne kadar sıcakkanlı olduğundan bahsettim. O da çok gitmek istiyordu ama maalesef transferi olmadı. Ancak çok istemişti gelmeyi. Şimdilik burada, idmanlara çıkıyor ve sağlık durumu da iyi.
Zlatan'la çok iyi anlaşıyorum. Belki görmüşsünüzdür, röportajımda söylemiştim; Türkler'i çok seviyor. içeride dışarıda çok iyi anlaşıyoruz. O geldiğinden beri de hiç kaybetmedik. Katkısı çok büyük bize. Var desem kimse inanmaz ama dışarıda iyi bir arkadaşlığımız var. Bazı Türkçe kelimeler kullanıyor. Türkçe şarkılar dinliyor. Nasılsın, ne yapıyorsun diyor. İbrahim Tatlıses'i çok seviyor. Saha içinde çok konuşan birisi. Saha dışında da yanlış ve doğrularımızı söylüyor. İyi olan şeylere iyi değil kötü diyor, daha iyi yaparsın diyor. Direkt yüzüne söylüyor insanın.
Kuralar çekildiğinde hep beraber kamptaydık, İtalyan oyuncularla beraber izledik. Onlar da sevindi ben de sevindim. Turnuvaya iyi başladık. Bizim güçlü olduğumuzu biliyorlar. Bizim güçlü bir gruptan çıktığımızı biliyorlar. Onların rakipleri bizimkiler kadar güçlü değildi, bunun farkındalar."
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