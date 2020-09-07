Fenerbahçe'ye kupayı veren kırmızı kostümlü karakter maça damga vurdu

The Land Of Legends Cup'ta Sivasspor'u Kadıköy'de 1-0 yenen Fenerbahçe turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Kupa töreni ise geceye damga vurmayı başardı.
Maç sonu yapılan kupa seremonisinde Futbolculara kupayı veren kişi merak konusu oldu. Kırmızı bir kostüm giyen görevlinin kim olduğu daha sonrasında ortaya çıktı.
Fenerbahçeli oyunculara kupayı The Land of Legends Cup'ın efsanevi karakterlerinden King verdi. Oyun karakterinin görünüşü büyük ilgi toplarken sosyal medyada gündem oldu.
Beşiktaş ve F.Bahçe yıldız isim için karşı karşıya!
Sörloth için Trabzonspor'a dev teklif!
Barcelona'dan Lautaro Martinez için flaş teklif
'Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu'
Beşiktaş'a Barcelonalı sağ bek!
Üç büyüklere kötü haber!
Galatasaray'a sürpriz isim!
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Survivor Aycan'dan flaş itiraflar...
Dirar ve F.Bahçe yol ayrımında
Flaş! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
İtalya'da dev takas gerçekleşiyor! Cengiz Ünder...
Okuyucu Yorumları 0 yorum