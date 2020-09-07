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Fenerbahçe'ye kupayı veren kırmızı kostümlü karakter maça damga vurdu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.09.2020 10:46 | Son Güncelleme

The Land Of Legends Cup'ın final karşılaşmasında Fenerbahçe, Sivasspor'u 1-0 yenerek şampiyon oldu. Karşılaşma sonrasında ise kupa töreni düzenlendi. O törene ise kırmızı kostümlü karakter damga vurdu.

Fenerbahçe'ye kupayı veren kırmızı kostümlü karakter maça damga vurdu

The Land Of Legends Cup'ta Sivasspor'u Kadıköy'de 1-0 yenen Fenerbahçe turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Kupa töreni ise geceye damga vurmayı başardı.

Maç sonu yapılan kupa seremonisinde Futbolculara kupayı veren kişi merak konusu oldu. Kırmızı bir kostüm giyen görevlinin kim olduğu daha sonrasında ortaya çıktı.

EFSANE KARAKTER SARAÇOĞLU'NDA

Fenerbahçeli oyunculara kupayı The Land of Legends Cup'ın efsanevi karakterlerinden King verdi. Oyun karakterinin görünüşü büyük ilgi toplarken sosyal medyada gündem oldu.

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