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Fenerbahçe'ye Livakovic darbesi! Sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.01.2025 17:15
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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde olan Fenerbahçe, Dominik Livakovic'den gelen kötü haber ile sarsıldı. Tümosan Konyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan Hırvat kaleci için sarı - lacivertlilerden sakatlık açıklaması geldi.

Fenerbahçe'ye Livakovic darbesi! Sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi...
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

Hırvat kalecinin 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor..

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig fenerbahçe Dominik Livakovic
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