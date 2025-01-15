Fenerbahçe'ye Livakovic darbesi! Sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi...

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
Hırvat kalecinin 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor..
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