Fenerbahçe'ye Lookman transferinde büyük şok! Atletico Madrid ile anlaşma tamam...

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak içim büyü uğraşlar verdiği Atalanta'lı Ademola Lookman için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takım yıldız futbolcu ile anlaşmaya varırken, Atalanta ile ödeme şekli hakkında konuşurken, devreye giren İspanyol devi Atletico Madrid tüm planları altüst etti.

Burak Kavuncu

Süper Lig devi Fenerbahçe devre arası transfer döneminde Lookman ile bombayı patlatmaya hazırlanırken, Atletico Madrid'in son dakika gelen teklifi ortalığı fena karıştırdı. Yıldız futbolcu ve kulübü ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler transferi tam bitirmek üzereyken, İspanyol devinden gelen teklifle sarsıldı. İşte detaylar...

ATLETİCO MADRİD'DEN SON DAKİKA HAMLESİ!

Fenerbahçe ye Lookman transferinde büyük şok! Atletico Madrid ile anlaşma tamam... 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Atlético Madrid’in Lookman için Atalanta ile anlaştığı bonservis bedeli, Fenerbahçe’nin anlaştığı 35+5 milyon euroyla aynı. Ancak İtalyan kulübü, Atlético’dan peşinat ya da garanti talep etmedi. Atlético, Lookman'a Fenerbahçe’nin anlaştığı net maaşın yarısını teklif etti.

Atletico Madrid ile Atalanta oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varırken, yıldız ismin önceliğinin Fenerbahçe olması transferi resmen durdurdu. Fenerbahçe, Atalanta, Lookman ve Atletico Madrid arasında büyük bir çekişme yaşandığı gelen bilgiler arasında.

LOOKMAN 'FENERBAHÇE' DEDİ!

Fenerbahçe ye Lookman transferinde büyük şok! Atletico Madrid ile anlaşma tamam... 2

Ademola Lookman ve Temsilcisi, Atalanta'ya Fenerbahçe ile anlaştıklarını ve tercihlerinin bu yönde olduğunu söyledi.
Atletico Madrid ise, görüşmeye açık olunması hâlinde oyuncuya yaptığı maaş teklifini revize edebileceğini Lookman’ın temsilcisine iletti.

FENERBAHÇE'DEN BOMBA TEKLİF...

Fenerbahçe ye Lookman transferinde büyük şok! Atletico Madrid ile anlaşma tamam... 3

Fenerbahçe ile Atalanta, Ademola Lookman’un transferi için 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya varmıştı. Taraflar, peşin ödeme miktarı ile kalan bedelin ödeme planı üzerine görüşmelere başlamıştı.

ATALANTA'NIN CEVABI BEKLENİYOR!

Fenerbahçe ye Lookman transferinde büyük şok! Atletico Madrid ile anlaşma tamam... 4

Atalanta anlaşma sağlanan 35 milyon euroluk bonservis bedelinin 25’ini peşin, 10’unu ise kısa vadede istedi. Fenerbahçe bunu reddetti ve anlaşılan ödeme planına sadık kalınmasını istedi. Fenerbahçe yeni bir teklif yapmayacak. Atalanta’nın kararı bekleniyor.

RAKAMLARI BELLİ OLDU!

Fenerbahçe ye Lookman transferinde büyük şok! Atletico Madrid ile anlaşma tamam... 5

Kulüpler arası anlaşmanın tamamlanması halinde Ademola Lookman, Fenerbahçe’den yıllık bonuslarla birlikte 9 milyon euro kazanacak ve 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

