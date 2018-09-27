Fenerbahçe’ye Martin Skrtel’den kötü haber!

Fenerbahçe’de başarılı savunmacısı Martin Skrtel’in sağlık durumuyla alakalı resmi bir açıklama geldi. Slovakya Milli Takımı’nda görev alan yardımcı antrenör Stefan Tarkovic, Slovak basınına yaptığı açıklamada, Skrtel’in son durumunu aktardı.

Tarkovic, 33 yaşındaki stoperle telefonda konuşlarını belirterek, “Martin’le telefonla bir görüşme yaptık. Zagreb’deki Avrupa Ligi maçları öncesi bir konuşma yaptık. Daha önce sağ bacağında ciddi bir sorunu vardı. Ancak aynı sıkıntı değil neyse ki. Adalesinde bir sorun var ve kasları da zarar görmüş. Antrenmana tam randımanlı başlama zamanı ön görülen 10-12 gün arası” ifadelerini kullandı.

Tarkovic, 4 Ekim’de Slovak ekibi Trnava ile karşılaşacak Fenerbahçe’de Martin Skrtel’in durumunun da ne olacağının net olmadığını da dile getirdi.

Slovakya Milli Takımı’nın 13 Ekim’de Çekya ile yapacağı Uluslar Ligi maçında ise Skrtel’i aday kadroya çağıracaklarını ifade eden Tarkovic, oyuncu ile sürekli irtibatta olduklarını kaydetti. (Milliyet)



