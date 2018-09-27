SPOR

Fenerbahçe’ye Martin Skrtel’den kötü haber!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.09.2018 20:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’ye Martin Skrtel’den kötü haber... Slovakya Milli Takımı yardımcı antrenörü Stefan Tarkovic, Skrtel’in 10-12 gün sonra tam olarak antrenmanlara başlayabileceğini açıkladı.

Fenerbahçe’ye Martin Skrtel’den kötü haber!

Fenerbahçe’de başarılı savunmacısı Martin Skrtel’in sağlık durumuyla alakalı resmi bir açıklama geldi. Slovakya Milli Takımı’nda görev alan yardımcı antrenör Stefan Tarkovic, Slovak basınına yaptığı açıklamada, Skrtel’in son durumunu aktardı.

Tarkovic, 33 yaşındaki stoperle telefonda konuşlarını belirterek, “Martin’le telefonla bir görüşme yaptık. Zagreb’deki Avrupa Ligi maçları öncesi bir konuşma yaptık. Daha önce sağ bacağında ciddi bir sorunu vardı. Ancak aynı sıkıntı değil neyse ki. Adalesinde bir sorun var ve kasları da zarar görmüş. Antrenmana tam randımanlı başlama zamanı ön görülen 10-12 gün arası” ifadelerini kullandı.

Tarkovic, 4 Ekim’de Slovak ekibi Trnava ile karşılaşacak Fenerbahçe’de Martin Skrtel’in durumunun da ne olacağının net olmadığını da dile getirdi.

Slovakya Milli Takımı’nın 13 Ekim’de Çekya ile yapacağı Uluslar Ligi maçında ise Skrtel’i aday kadroya çağıracaklarını ifade eden Tarkovic, oyuncu ile sürekli irtibatta olduklarını kaydetti. (Milliyet)

PARTNER Rüyada cinsel ilişkiye girdiğini görmek ne anlama geliyor? Rüyada cinsel ilişkiye girdiğini görmek ne anlama geliyor?
Ahmet Mahirel, derbi öncesi soyunma odasına girdi ve Hasan Ali Kaldırım için dua okudu!Ahmet Mahirel, derbi öncesi soyunma odasına girdi ve Hasan Ali Kaldırım için dua okudu!
Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Valbuena, Dirar, Soldado, Isla gibi isimlerle yollar ayrılabilirFenerbahçe'de Volkan Demirel, Valbuena, Dirar, Soldado, Isla gibi isimlerle yollar ayrılabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Martin Skrtel Fenerbahçe Stefan Tarkovic

En Çok Okunan Haberler

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmedi?

EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmedi?

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon VAR kullanılacağını açıkladı!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon VAR kullanılacağını açıkladı!

Galatasaray'ın Sofiane Feghouli'nin menajerine 1 milyon 920 bin euro borçlu olduğu ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Sofiane Feghouli'nin menajerine 1 milyon 920 bin euro borçlu olduğu ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe’ye Martin Skrtel’den kötü haber!

Fenerbahçe’ye Martin Skrtel’den kötü haber!

Ahmet Mahirel, derbi öncesi soyunma odasına girdi ve Hasan Ali Kaldırım için dua okudu!

Ahmet Mahirel, derbi öncesi soyunma odasına girdi ve Hasan Ali Kaldırım için dua okudu!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Valbuena, Dirar, Soldado, Isla gibi isimlerle yollar ayrılabilir

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Valbuena, Dirar, Soldado, Isla gibi isimlerle yollar ayrılabilir

Fenerbahçe'nin Cocu'ya desteği devam edecek!

Fenerbahçe'nin Cocu'ya desteği devam edecek!

Hasan Ali Kaldırım'ın başarılı performansının sırrı ortaya çıktı

Hasan Ali Kaldırım'ın başarılı performansının sırrı ortaya çıktı

Fenerbahçe Andre Ayew'in bonservisini istiyor!

Fenerbahçe Andre Ayew'in bonservisini istiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.