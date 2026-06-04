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Fenerbahçe'ye Mason Greenwood şoku! İtalyan devi transferi bitiriyor...

Fenerbahçe'de başkan adaylarının transfer listesinde yer alan Marsilya'nın İngiliz yıldızı Mason Greenwood transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun, İtalyan devi Roma ile prensipte anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye Mason Greenwood şoku! İtalyan devi transferi bitiriyor...
Emre Şen
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
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Fenerbahçe'de yaklaşan tarihi seçim öncesi başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer listelerini süsleyen dünyaca ünlü yıldız Mason Greenwood'un geleceği netleşmeye başlıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak için nabız yokladığı İngiliz hücumcu için İtalya Serie A'dan dev bir hamle geldi.

ROMA PRENSİPTE ANLAŞTI: 5 YILLIK İMZA YOLDA

Fenerbahçe ye Mason Greenwood şoku! İtalyan devi transferi bitiriyor... 1

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı özel habere göre; İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma, Mason Greenwood transferinde çok önemli bir mesafe katetti. 24 yaşındaki yetenekli oyuncunun menajerleri ile Serie A kulübü arasında yürütülen görüşmelerin son derece olumlu ilerlediği ve tarafların büyük ölçüde el sıkıştığı belirtildi. Greenwood'un İtalyan ekibiyle 5 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya tamamen hazır olduğu aktarıldı.

MARSİLYA'NIN BEKLENTİSİ 50 MİLYON EURO!

Fenerbahçe ye Mason Greenwood şoku! İtalyan devi transferi bitiriyor... 2

Oyuncu cephesini ikna eden Roma yönetimi, transferi resmiyete dökmek için Marsilya ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Fransız kulübüne ilk resmi teklifini sunma aşamasında olan İtalyan devini zorlu bir pazarlık süreci bekliyor. Ligue 1 ekibi Marsilya'nın, parlayan yıldızı Mason Greenwood'u kolay kolay elden çıkarmaya niyeti olmadığı ve bonservis bedeli olarak tam 50 milyon Euro talep edeceği öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Mason Greenwood
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