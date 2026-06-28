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Fenerbahçe'ye Mason Greenwood transferinde dev rakip! Roma'dan 40 milyon Euro'luk resmi hamle...

Fenerbahçe'nin de yeni sezon kadro planlamasında ve transfer gündeminde yer alan İngiliz yıldız Mason Greenwood için İtalya Serie A devi Roma resmen gaza bastı. Çizme temsilcisinin, Marsilya forması giyen yetenekli hücum oyuncusu için bonuslarla birlikte 40 milyon Euro'yu bulan devasa bir resmi teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye Mason Greenwood transferinde dev rakip! Roma'dan 40 milyon Euro'luk resmi hamle...
Emre Şen

Transfer piyasasında taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. Yeni sezonda hücum hattını yaratıcı ve bitirici bir dünya yıldızıyla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin radarındaki isimlerden biri olan Mason Greenwood için İtalya'dan çok ciddi bir hamle geldi. Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da sergilediği performansla eski günlerine geri dönen İngiliz futbolcu için Roma kulübü kesenin ağzını açtı.

GAZZETTA DUYURDU: ROMA İLERLEYEN SAATLERDE MASADA

İtalya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un manşetten paylaştığı sıcak gelişmeye göre; Mason Greenwood'u kadrosunda görmeyi çok isteyen Roma yönetimi, transferi rakiplerine kaptırmamak için operasyonu hızlandırdı. İtalyan kurmayların, Marsilya kulübüne resmi teklif dosyasını iletmek üzere ilerleyen saatlerde doğrudan temasa geçeceği belirtildi.

MARSİLYA DAHA FAZLASINI İSTİYOR

Roma'nın masaya koyacağı paketin detayları da netleşti. Çizme ekibinin, Fransız temsilcisine 40 milyon Euro net bonservis bedeli + başarıya bağlı bonuslar içeren bir teklif götüreceği aktarıldı.

Ancak Marsilya cephesinin oyuncunun piyasa değerini ve Avrupa'dan gelen yoğun ilgiyi elinde bir koz olarak tuttuğu, bu nedenle İtalyanların yapacağı bu ilk tekliften çok daha yüksek bir bonservis bedeli talep etmeye hazırlandığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan oyuncu için kulüpler arasında çetin bir pazarlık sürecinin başlaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Mason Greenwood
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