SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den haber var! Kadro dışı kalıyor...

Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den haber var! Kadro dışı kalıyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.10.2020 16:57 | Son Güncelleme

Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta tarafından UEFA Avrupa Ligi maçları için ismi listeye eklenmeyen Türk asıllı yıldız Mesut Özil'in, Premier Lig karşılaşmaları için de adının federasyona bildirilmeyeceği ifade edildi. Bu hamleden sonra Mesut Özil'in Fenerbahçe iddiaları iyice sıklaşmış oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den haber var! Kadro dışı kalıyor...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in geleceğiyle ilgili tartışmalar bitmiyor. Türk asıllı yıldız, geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Mikel Arteta'nın kararıyla Avrupa Ligi maçları için UEFA'ya bildirilen listede yer almamıştı.

İspanyol menajer basın toplantısında dile getirmese de İngiliz basınından Daily Mirror, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Premier Lig maçları için de kadro dışı kalacağını iddia etti. Mesut'un federasyona bildirilen 25 kişilik listede yer almayacağı kaydedildi.

Bu arada, yıldız futbolcunun maçlarda değerlendirilmemesinden memnuniyetsizlik duyan bazı Arsenal taraftarları, tecrübeli ismin oynatılması için imza kampanyası başlatmıştı. Mesut Özil'in devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olabileceği konuşuluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer!Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer!
Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
'Şenol Güneş derhal gitmeli!'
'Şenol Güneş derhal gitmeli!'
Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılıyor
Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılıyor
Galatasaray'da ayrılık! İşte yeni takımı
Galatasaray'da ayrılık! İşte yeni takımı
Bugün değerim 150-200 milyon euro olurdu
Bugün değerim 150-200 milyon euro olurdu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yılın transferi! Talisca geri dönüyor!
Yılın transferi! Talisca geri dönüyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
Yılın bombası Cavani'den haber var!
Yılın bombası Cavani'den haber var!
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den haber var! Kadro dışı kalıyor...
Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi geldi!
Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Diego Costa geliyor...
Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer!
Pelkas: Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız
Pelkas'tan şampiyonluk sözleri!
İşte Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin son durumu
İşte Perotti'nin son durumu
Fenerbahçe'den ayrılan Simon Falette hırsıyla dikkat çekiyor
Simon Falette hırsıyla dikkat çekiyor
Klopp takımda kalmasını istedi, Shaqiri'nin Fenerbahçe'ye transferi son gün yattı
Klopp izin vermedi, Fenerbahçe'ye transferi son gün yattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.